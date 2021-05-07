Уникальный концерт, посвящённый детям войны. Что ещё будут показывать 9 Мая и какие новые проекты появятся на СТВ

Дети войны, ровесники Георгия Поплавского. Сколько бед выпало на их долю? Невольные участники страшных событий, многим из них довелось пережить такое, что и не каждый взрослый в состоянии вынести. Забыть об этом, значит предать каждого из них. И пусть это звучит несколько пафосно, но ведь после каждой встречи с тем, кто видел войну своими детскими глазами, слезы сами собой наворачиваются. Уникальный концерт, посвященный детям войны, подготовил телеканал СТВ. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» – Кирилл Казаков и ведущая ЗАО «Столичное телевидение» – Екатерина Забенько. Кирилл Владимирович, вы как человек уже опытный с телевизионной точки зрения, начинали с репортера, прошли весь путь становления телевизионщика и сейчас вы возглавляете республиканский телеканал. Не ломает ли уходить в управленцы и терять какую-то творческую составляющую? Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вот в телевидении такая история, я думаю, что не только в телевидении, но и в любом медиа, приводит к тому, что ты становишься не столько репортером своего репортажа и не столько автором самого себя, сколько становишься сначала автором программы, потом автором проекта, потом автором целого коллектива. И вот в любом случае творческая история никуда не уходит. Ты просто развиваешься. Мне сейчас интересно было создавать вот тот телеканал СТВ, который видят за последние полгода. Фактически это мой репортаж, который я снимал в первый раз в 1999 году, гипертрофировался до размеров 23-часового вещания канала.

Можно вспомнить те огромные кассеты или раньше от руки писали тексты, с блокнотиками ездили. За те годы, которые вы в телеиндустрии, какие еще перемены вы можете вспомнить? Кирилл Казаков:

С ними неудобно было ездить в командировку. Они полсумки занимали. От руки я и сейчас пишу, для меня это удобнее, даже чем планшеты или телефоны. Просто скорость передачи информации изменилась. Но, как мне кажется, информация в какой-то мере обесценилась, потому что будучи криминальным репортером в начале нулевых, я понимал, что я поехал на аварию и привез эти уникальные кадры. Сейчас, когда у каждого есть смартфон, ты возвращаешься, смотришь и думаешь: а в чем твоя уникальность? Вот это каким-то образом обесценивает профессию репортера, но заставляет конкурировать профессию журналиста, потому что когда ты понимаешь, что описать события тебе уже недостаточно, тебе нужно проанализировать, сопоставить и сделать нечто авторское. СТВ последние полгода – это авторская журналистика.

Катя не только ведущая, но и автор. И за счет того, что она умеет у нас на работе быть многостаночницей и многогранной в профессии, наверное, поэтому она и задержалась на телеканале так долго. Вообще, люди, которые умеют на телевидении, на радио, на сайтах, в газетах делать много всего, они в этой профессии остаются. Екатерина Забенько, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Еще немного про профессию. Спасибо большое за добрые слова! Коль вы нас вместе пригласили, мне тоже есть что сказать в том числе про профессию в связи с Кириллом Владимировичем, потому что мы долгое время на одной репортерской стезе были. Работа журналиста, на мой взгляд, это не только донести информацию, быть первым, преподнести ее вкусно, преподнести ее вовремя, но и еще оставить после себя добрый след, хорошие эмоции и воспоминания. Когда я приезжала в Молдову после Кирилла Владимировича, куда он наведывался с частыми командировками, на меня налетали все люди, которые были с ним знакомы, и просили ему передать кто хлеб, кто вино, кто еду, кто просто привет. Кирилл Казаков:

Такой у нас узкий медиарынок, что все друг друга знают, по пятам ходят. Как бы так оно и было. Екатерина Забенько:

Я про то, что всегда в своей работе нужно оставаться чистым, чтобы после тебя не было грязи, чтобы после тебя не оставалось каких-то неприятных воспоминаний, чтобы ты в своей работе никого не обманул. В этой гонке за горячими фактами, чтобы ты успел все-таки их проверить, прежде чем очень быстро донести ее до зрителя.

Такая конкуренция с этим стрингерством, когда каждый сам себе стрингер с телефоном в руках, полезна с той точки зрения, что она не дает засыпать, не дает возможности расслабиться и мотивирует. Кирилл Казаков:

Мы все понимаем, какая ситуация в нашей стране сложилась полгода назад, и это заставило и телевизионный, и радио-, и весь медиамир Беларуси меняться. И вот та авторская журналистика, которая появилась в газетах, на сайтах, у нас на телеканале СТВ, на телеканале РТР-Беларусь, когда появились новые лица, мне нравится одна штука, что, наверное, до августа прошлого года мы знали в основном только развлекательных ведущих по именам, а сейчас знают в основном политических ведущих. К нам пришла нормальная политическая журналистика. Она может не нравиться, она может нравиться, но ее читают для того, чтобы как минимум понимать, что происходит в стране. Это может быть не твоя точка зрения, но точка зрения рядом витает. Нормальная политическая журналистика, которая есть в США, в Европе, в России, в Украине, до августа у нас была неведома. Времена конца 90-х – начала нулевых, когда приходили такие «глыбы», как Козиятко Юрий Васильевич, это люди, которые выросли именно на политической стезе. И сейчас этот новый виток прошел и дошел до той же точки, когда потребовалась именно политическая авторская журналистика. Имя Азаренка знает вся страна.

Какие вкусные телевизионные проекты готовятся на кухне ЗАО «Столичное телевидение»? Кирилл Казаков:

Здесь, в соседнем помещении у нас открыта новая студия 400 м, в которой мы начали выпускать новое ток-шоу на СТВ – «По существу». Это такая хорошая концертная площадка. Мы к 9 Мая готовили концерт, и его увидят на телеканале СТВ и РТР. Премьера будет на СТВ в вечернем эфире 9 мая. Эта площадка, куда мы просто пригласили артистов, мы позвали оркестр, и это наш собственный концертный зал. Мы достигли того, что у СТВ есть собственный зал, в котором мы можем снимать хорошие концерты. Это позволяет нам мобильно к этому подходить. СТВ всегда славилось развлекательными, музыкальными проектами, и мы раньше снимали какие-то залы, ездили по сценам. Сейчас мы это дело все создали в нашей соседней домашней студии, и я кроме ток-шоу знаю, что мы будем снимать именно такие развлекательные вещи. Вторая вещь, которую я проанансирую, потому что она практически сложилась и идут такие очистки шероховатостей, это наше женское ток-шоу, рабочее название «Точки над i». Оно будет выходить днем на телеканале РТР-Беларусь. Чем оно будет отличаться от других женских ток-шоу? Кирилл Казаков:

Тем, чем все женщины отличаются друг от друга.