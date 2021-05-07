«Главной опорой государства был и всегда будет человек труда». Александр Лукашенко вручил госнаграды

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности, сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения состоялась 7 мая во Дворце Независимости. Глава государства отметил, что она проходит накануне самого святого для белорусов праздника – Дня Победы.

По словам Президента, в эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда в тылу и особенно – после войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Об этом мы всегда должны помнить и говорить поколениям, которые идут вслед за нами. Ведь кто были эти люди, которых мы сегодня называем тружениками тыла? В основном женщины, старики и подростки. Это на их плечи легла вся тяжесть работы в полях и на заводах.

Александр Лукашенко подчеркнул, что люди военного поколения смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов на восток и наладить производство снарядов, танков, самолетов.

Александр Лукашенко:

Они буквально жили в цехах, работали на износ. Отрывали от себя последнее, чтобы солдат нашей армии был вооружен, сыт, одет и обут.

Глава государства напомнил, как после войны западная пресса предрекала стране не менее четверти века на полное восстановление.

Александр Лукашенко:

Но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы, трудовые коллективы которых вы сегодня представляете и которыми гордится Беларусь, – БЕЛАЗ, МТЗ, Минский моторный завод, восстановили «Гомсельмаш». Да, это уже мы с вами их модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии, но основы и традиции заложили наши отцы и деды, создали целые школы, которые не могут сегодня повторить другие страны. Накануне Дня Победы еще раз скажу: честь и хвала всем ветеранам войны и труда! Низкий поклон за фронтовой и трудовой подвиги.

По мнению Президента, можно провести некоторые аналогии между событиями военного времени и теми вызовами, с которыми столкнулась Беларусь сейчас. Однако тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше. На фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус – вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимает, наследниками какого героического поколения являются. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет.

Глава государства поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть деструктивные силы хотели столкнуть Беларусь.

Александр Лукашенко:

Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики.

Президент еще раз повторил свое утверждение о том, что основа белорусской государственности, успешного развития страны и процветания народа – неустанный созидательный труд на благо общества.

Александр Лукашенко:

Только труд может обеспечить нам независимость и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены этого. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. Это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех. Так, как это знаете и понимаете вы. Люди, для которых созидание стало смыслом и делом всей жизни.

Сегодня государственных наград удостоены промышленники, строители, транспортники, труженики села, инженеры, педагоги, деятели культуры. А также целая группа доблестных офицеров Комитета государственной безопасности, которые делают все, чтобы наши граждане могли спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом.

По словам Президента, люди в погонах в последнее время смогли доказать, что они не зря едят свой хлеб.

Александр Лукашенко:

Да, было тихо, спокойно четверть века. Потом нас решили попробовать на зуб. И впереди пошли люди в погонах, что естественно. И должен сказать, что они оказались на высоте. За какие заслуги мы их сегодня чествуем, наших чекистов, людей военных, думаю, объяснять сегодня не нужно, да и по многим направлениям пока нельзя. Эти события благодаря нашим средствам массовой информации у всех на слуху. Искренне рад, что имею возможность лично поблагодарить всех вас за значимый вклад в развитие Беларуси.

Глава государства поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и пожелал им здоровья, мира, добра и новых достижений на благо Отечества.

Александр Лукашенко:

Пусть торжественная атмосфера, которая царит в этом зале, вдохновит вас на новые свершения, а ваши успехи будут примером для других. Прежде всего для энергичной, творческой, амбициозной молодежи.