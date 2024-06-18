Копыльскому государственному колледжу 44 года. Рассказываем, каким специальностям здесь обучают

Подготовка кадров для рабочих профессий. В новом учебном году колледжи Минской области планируют принять на обучение на уровень профессионально-технического образования почти 3,5 тысячи учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В том числе на новые направления, которые открылись на базе учебных заведений.





Например, в Копыльском государственном колледже это специальность «Электромонтер по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации». В новом учебном году такую профессию освоят 25 учащихся. Всего же на 2024-2025 учебный год в колледж планируют принять порядка 200 человек.

Центр поддержки предпринимательства работает на базе колледжа Минской области – показываем (читайте здесь).





Копыльский государственный колледж – учреждение с богатой историей. Изначально учебное заведение называлось сельскохозяйственным училищем, после – лицеем. В 2011 году учреждение образования получило статус государственного профессионально-технического колледжа. А уже в 2013-м ему присвоили современное название.

В этом году учебному заведению исполняется 44 года.





Анатолий Петкевич, директор Копыльского государственного колледжа:

Учреждение образования является многопрофильным, реализующим образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования по 11 специальностям и 18 квалификациям.





Сегодня в Копыльском государственном колледже обучается порядка 600 учащихся. Это будущие логисты, трактористы, повара и швеи. Получить рабочую специальность в учреждение приезжает молодежь со всей Минской области.



Ежегодно из колледжа выпускается порядка 150 человек. После окончания обучения все учащиеся 100-процентно обеспечены рабочими местами.





Анатолий Петкевич:

Учреждение образования готовит учащихся по различным специальностям: операционная деятельность, логистика. Это уровень среднего специального образования. Кроме того, что они получают диплом о среднем специальном образовании, мы готовим еще и по двум рабочим специальностям, которые также выдаются этим учащимся. Это кладовщик 4 разряда и агент по автомобильным перевозкам. Техник-механик, мастер производственного обучения по направлению деятельности в педагогике. То есть учащийся может работать как на производстве, так и в учреждениях профессионального образования в качестве мастера производственного обучения. В этом году мы планируем открыть новую специальность – техник-электрик, мастер производственного обучения.