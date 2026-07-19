«Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове

Сегодня, глядя на Беларусь, мы часто упускаем из виду одно важное обстоятельство, что в начале 90-х, когда решалась наша судьба, мы могли потерять все: суверенитет, мир, экономику. Помните, как западные реформаторы уже приготовились пустить на металлолом наши заводы вроде МАЗа и МТЗ, а землю не глядя раздать в частные руки: уноси, кто сколько может?! Точкой невозврата, когда страну буквально вытащили от края пропасти, стали первые в суверенной истории выборы Президента. Второй тур голосования прошел 10 июля 94-го, а 20 июля, 32 года назад, состоялась инаугурация первого Президента Республики Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это были по-настоящему свободные выборы, где люди голосовали не за абстрактные партийные списки, а за человека от земли. За Лукашенко проголосовали больше 80 % избирателей, и эта победа стала триумфом чистой демократии. Но церемония инаугурации была скромной и прошла в максимально деловой обстановке. Время и народ требовали не праздников, а ударной работы по спасению экономики. Молодой Президент сразу приступил к делу. Он понимал, что медлить нельзя. Страну пытались растащить буквально по кускам. Западные реформаторы нашептывали варианты. Взамен на кредиты требовали практически за бесценок распродать государственную собственность, распустить колхозы. Но для молодой страны это означало крах и полную потерю суверенитета. Нам повезло. Мы приняли исторически верное решение и сегодня имеем то, что имеем. А это гораздо больше, чем есть у многих. Не хочется трогать лишний раз Украину. Это большая трагедия, которую в Беларуси разделяют, и нам тоже больно.

Но, кроме Украины, полно и других примеров, не менее травмирующих, просто с отложенным эффектом. Возьмите хотя бы Молдову. Прекрасная страна, земли всем на зависть. Молдову неофициально называли «цветущим садом» и «витриной юга» Советского Союза. А что сегодня? Страна остается одной из беднейших в Европе. Промышленность, которую в 90-е пустили под нож, так и не восстановилась. Безработица в первом квартале 2026 подскочила почти до 10 %. Трудоспособное население уезжает из Молдовы. Доля сельского хозяйства в экономике почти ничего. Животноводство уничтожено, а мелкие фермеры массово банкротятся под давлением дорогих кредитов и импорта. Ко всему прочему добавился серьезный политический кризис. Вот как текущую ситуацию в Молдове оценивает экс-глава этой страны Игорь Додон.