Трамп усомнился в честности американских выборов

Будущее американской избирательной системы и стабильность на Ближнем Востоке под большим вопросом. Белый дом выступил с экстренным телеобращением к нации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но вопреки ожиданиям СМИ, львиную долю своей речи Трамп посвятил не Ирану, а перевел стрелки на Китай, обвинив его в шпионаже, и напомнил американцам о проблемах самих же американцев. В частности, президент США усомнился в демократичности и честности американских выборов.

Трамп считает, что избирательная система дает сбои, и масштабные. Он подчеркнул, что нынешние правила позволяют голосовать лицам без гражданства и в качестве решения потребовал от законодателей немедленно принять новый закон, который ввел бы обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией для участия в любых выборах.