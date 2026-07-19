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Трамп усомнился в честности американских выборов

19 июля 2026 17:08
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Будущее американской избирательной системы и стабильность на Ближнем Востоке под большим вопросом. Белый дом выступил с экстренным телеобращением к нации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трамп усомнился в честности американских выборов-2

Но вопреки ожиданиям СМИ, львиную долю своей речи Трамп посвятил не Ирану, а перевел стрелки на Китай, обвинив его в шпионаже, и напомнил американцам о проблемах самих же американцев. В частности, президент США усомнился в демократичности и честности американских выборов. 

Трамп считает, что избирательная система дает сбои, и масштабные. Он подчеркнул, что нынешние правила позволяют голосовать лицам без гражданства и в качестве решения потребовал от законодателей немедленно принять новый закон, который ввел бы обязательное предъявление удостоверения личности с фотографией для участия в любых выборах.

Трамп усомнился в честности американских выборов-4

Раньше и Трампа это устраивало. Но в США на носу промежуточные выборы, к которым республиканцы подходят не в лучшей форме. По рейтингам главы Белого дома сильно бьет война в Иране, и Трамп решил перевести фокус общественного внимания. Отсюда и экстренное обращение, и обвинения Китая, и, собственно, попытка протащить новый закон, который может изменить правила в пользу республиканцев. 

Но сразу стало понятно, что не все так просто. Некоторые крупные СМИ отказались транслировать экстренное обращение, за что рискуют поплатиться. Трам в прямом эфире угрожал, что отзовет лицензии у этих медиа. По Конституции США президент не имеет на это право, но цензура, она такая.

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# Международная политика

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