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Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

19 июля 2026 17:02
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Вслед за укреплением азиатского вектора Минск продолжает делать шаги в сторону Африки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Мозамбик. 

Заокеанская командировка принесла не только портфель договоренностей в сфере АПК и логистики, но и стратегическое решение: Мапуту и Минск готовят полноценную встречу на высшем уровне. Президент Мозамбика принял приглашение Александра Лукашенко и готов посетить нашу страну. 

Мозамбик сегодня называют «бедной страной на богатой земле». Республика обладает колоссальными запасами газа и золота. При этом миллионы страдают от голода. Причина в климатических шоках (в прошлом году юг страны практически ушел под воду, а центральные части пострадали от засухи) и террористической угрозе на севере. Минск предлагает Мапуту конкретную помощь.

Мозамбик остро нуждается в модернизации АПК. Есть договоренности о строительстве 4 центров механизации сельского хозяйства. Беларусь предоставит технику и обучит местных специалистов. Это позволит Мозамбику уйти от импорта продовольствия и справиться с нехваткой продовольствия в некоторых регионах. Также стороны запускают проект по производству удобрений, что поднимет урожайность местных земель. И многое другое. Визит Президента этой африканской страны зафиналит договоренности.

Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь-2

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
У нас состоялись очень обстоятельные, очень детальные переговоры с Его Превосходительством Президентом Мозамбика Даниэлом Шапу. Мы обсудили все вопросы, которые могут быть заложены в перспективы нашего сотрудничества. 

Белорусская сторона передала приглашение господину Президенту посетить Республику Беларусь от имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В этом послании наш Президент обозначил основные направления, которые могут стать основой для развития сотрудничества между нашими странами. И мы очень рады, что все эти направления соответствуют тому видению, которое сегодня имеет руководство Мозамбика по развитию своего государства.

Мозамбик обладает уникальным географическим положением с выходом к Индийскому океану. Беларусь может использовать местные порты как хаб для импорта своих товаров по всей Южной Африке. Для Мозамбика это означает масштабные инвестиции в инфраструктуру, новые рабочие места и доходы от транзитных пошлин. Ранее также обсуждался трехсторонний проект Минска, Хараре и Мапуту по строительству совместного морского порта. 

Долгое время Африка оставалась для нас далекой экзотикой. Но за последние несколько лет она превратилась в «новый Китай» для нашей экономики. Африка – это рынок будущего, где разворачивается жесткая конкуренция и где Беларусь успешно продвигается, закрепляя за собой статус ключевого технологического партнера. 

И тут уместно посмотреть на результаты вступительной кампании. Белорусские абитуриенты хотят изучать «востоковедение» и «африканистику». Эти специальности открыты на факультете международных отношений. Причем «африканистика» – новое направление, но проходные баллы в прошлом году были одни из самых высоких на ФМО – 388 и 387 соответственно. Это говорит о том, что за место борются круглые отличники, которые понимают, в каком направлении будет развиваться наше будущее. 

Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки.

# Максим Рыженков # Международная политика # Беларусь-Мозамбик # МИД Беларуси

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