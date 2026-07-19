Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

Вслед за укреплением азиатского вектора Минск продолжает делать шаги в сторону Африки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Мозамбик.

Заокеанская командировка принесла не только портфель договоренностей в сфере АПК и логистики, но и стратегическое решение: Мапуту и Минск готовят полноценную встречу на высшем уровне. Президент Мозамбика принял приглашение Александра Лукашенко и готов посетить нашу страну.

Мозамбик сегодня называют «бедной страной на богатой земле». Республика обладает колоссальными запасами газа и золота. При этом миллионы страдают от голода. Причина в климатических шоках (в прошлом году юг страны практически ушел под воду, а центральные части пострадали от засухи) и террористической угрозе на севере. Минск предлагает Мапуту конкретную помощь.

Мозамбик остро нуждается в модернизации АПК. Есть договоренности о строительстве 4 центров механизации сельского хозяйства. Беларусь предоставит технику и обучит местных специалистов. Это позволит Мозамбику уйти от импорта продовольствия и справиться с нехваткой продовольствия в некоторых регионах. Также стороны запускают проект по производству удобрений, что поднимет урожайность местных земель. И многое другое. Визит Президента этой африканской страны зафиналит договоренности.