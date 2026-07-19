Президент Мозамбика принял приглашение Лукашенко посетить Беларусь

Вслед за укреплением азиатского вектора Минск продолжает делать шаги в сторону Африки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Мозамбик.
Заокеанская командировка принесла не только портфель договоренностей в сфере АПК и логистики, но и стратегическое решение: Мапуту и Минск готовят полноценную встречу на высшем уровне. Президент Мозамбика принял приглашение Александра Лукашенко и готов посетить нашу страну.
Мозамбик сегодня называют «бедной страной на богатой земле». Республика обладает колоссальными запасами газа и золота. При этом миллионы страдают от голода. Причина в климатических шоках (в прошлом году юг страны практически ушел под воду, а центральные части пострадали от засухи) и террористической угрозе на севере. Минск предлагает Мапуту конкретную помощь.
Мозамбик остро нуждается в модернизации АПК. Есть договоренности о строительстве 4 центров механизации сельского хозяйства. Беларусь предоставит технику и обучит местных специалистов. Это позволит Мозамбику уйти от импорта продовольствия и справиться с нехваткой продовольствия в некоторых регионах. Также стороны запускают проект по производству удобрений, что поднимет урожайность местных земель. И многое другое. Визит Президента этой африканской страны зафиналит договоренности.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
У нас состоялись очень обстоятельные, очень детальные переговоры с Его Превосходительством Президентом Мозамбика Даниэлом Шапу. Мы обсудили все вопросы, которые могут быть заложены в перспективы нашего сотрудничества.
Белорусская сторона передала приглашение господину Президенту посетить Республику Беларусь от имени Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. В этом послании наш Президент обозначил основные направления, которые могут стать основой для развития сотрудничества между нашими странами. И мы очень рады, что все эти направления соответствуют тому видению, которое сегодня имеет руководство Мозамбика по развитию своего государства.
Мозамбик обладает уникальным географическим положением с выходом к Индийскому океану. Беларусь может использовать местные порты как хаб для импорта своих товаров по всей Южной Африке. Для Мозамбика это означает масштабные инвестиции в инфраструктуру, новые рабочие места и доходы от транзитных пошлин. Ранее также обсуждался трехсторонний проект Минска, Хараре и Мапуту по строительству совместного морского порта.
Долгое время Африка оставалась для нас далекой экзотикой. Но за последние несколько лет она превратилась в «новый Китай» для нашей экономики. Африка – это рынок будущего, где разворачивается жесткая конкуренция и где Беларусь успешно продвигается, закрепляя за собой статус ключевого технологического партнера.
И тут уместно посмотреть на результаты вступительной кампании. Белорусские абитуриенты хотят изучать «востоковедение» и «африканистику». Эти специальности открыты на факультете международных отношений. Причем «африканистика» – новое направление, но проходные баллы в прошлом году были одни из самых высоких на ФМО – 388 и 387 соответственно. Это говорит о том, что за место борются круглые отличники, которые понимают, в каком направлении будет развиваться наше будущее.
Лукашенко: Беларусь рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-востоке Африки.