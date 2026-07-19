Новые правила уже вступили в силу! Что изменилось для пациентов, которым нужно КТ и МРТ

От глобальной политики к вопросам, которые напрямую касаются каждого. Доступная и качественная медицина – это наш безусловный приоритет. Но на местах порой бывают сбои, которые приходится оперативно устранять. Так, в Беларуси срок ожидания плановых КТ и МРТ сократили до 30 дней. И это не просто рекомендация Минздрава, а прямое руководство к действию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новые правила начали действовать с 1 июля. Где жесткий регламент соблюдают до минуты, а где до сих пор предлагают подождать, анамнез собрали наши корреспонденты. МРТ и КТ остаются, пожалуй, самыми точными, а потому и самыми востребованными методами диагностики. Правда, еще недавно для многих пациентов запись на процедуру была больной темой.

Я два месяца ждала. Потерпела немножко, но я попала сюда. Меня направили по направлению 40-й поликлиники, участковый терапевт. Мне понравилось, что у нас открылась такое МРТ. Можно недалеко сделать, рядышком, возле дома. Сроки ожидания затягивались, иногда даже на месяцы. Такая напряженная ситуация сложилась по многим причинам. Во-первых, техника иногда подводит: стоит выйти из строя одному из аппаратов – и лист ожидания начинает удлиняться. А во-вторых, современные клинические протоколы. Врачи все чаще во время диагностики хотят ориентироваться на точные данные МРТ или КТ. Да и доля пожилых пациентов растет: такие требуют пристального внимания.

Иван Подковыров, главный врач 14-й Центральной районной поликлиники Партизанского района Минска:

При наличии медицинских показаний и отсутствия противопоказаний врач-специалист определяет, когда необходимо проводить КТ- или МРТ-исследование. В соответствии с клиническими протоколами записывает пациента в лист ожидания. В настоящий момент лист ожидания 14-й поликлиники на КТ- и МРТ-исследование составляет до одного месяца. Спасительную «таблетку» от хронических очередей предложил Минздрав. Согласно новому постановлению, предельный срок ожидания МРТ и КТ в государственных клиниках теперь не должен превышать 30 календарных дней. Документ вступил в силу с 1 июля, и позитивный эффект белорусы уже ощутили. Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ. Читайте здесь.