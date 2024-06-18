Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами

Весомый блок законопроектов будет рассмотрен на очередном заседании сессии Палаты представителей, которое состоится уже завтра, 19 июня. Депутаты трудятся в интенсивном режиме: в Постоянных комиссиях идет работа над 25 проектами законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент 20 уже прошли необходимую процедуру согласования. До окончания первой сессии депутаты рассмотрят еще 14 законопроектов. Один из них посвящен международному сотрудничеству. Кроме того, в работе находятся документы, касающиеся бюджета, регулирующие вопросы уголовного процесса, оказание госпомощи семьям, воспитывающим детей, вопросы брачных и семейных отношений и не только.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самым важный, на мой взгляд, являются законопроекты об отчете, об исполнении государственного бюджетного фонда социальной защиты населения за 2023 год и также отчет об итогах выполнения республиканского бюджета за 2023 год. Эти два законопроекта нам интересны и важны не только тем, что мы проанализируем результаты исполнения бюджета за прошлый год, но мы уже посмотрим на то, как исполняется бюджет этого года.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Депутатский корпус включился в международную деятельность, участвует в различных международных конференциях. И тоже интересно, конечно же, получить информацию о том, как прошло обсуждение тех или иных вопросов и какой международный опыт наших соседей может быть использован, в том числе для построения правовой системы нашего государства.