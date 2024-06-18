Прямой эфир

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами

18 июня 2024 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весомый блок законопроектов будет рассмотрен на очередном заседании сессии Палаты представителей, которое состоится уже завтра, 19 июня. Депутаты трудятся в интенсивном режиме: в Постоянных комиссиях идет работа над 25 проектами законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами-1

На данный момент 20 уже прошли необходимую процедуру согласования. До окончания первой сессии депутаты рассмотрят еще 14 законопроектов. Один из них посвящен международному сотрудничеству. Кроме того, в работе находятся документы, касающиеся бюджета, регулирующие вопросы уголовного процесса, оказание госпомощи семьям, воспитывающим детей, вопросы брачных и семейных отношений и не только.

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами-4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самым важный, на мой взгляд, являются законопроекты об отчете, об исполнении государственного бюджетного фонда социальной защиты населения за 2023 год и также отчет об итогах выполнения республиканского бюджета за 2023 год. Эти два законопроекта нам интересны и важны не только тем, что мы проанализируем результаты исполнения бюджета за прошлый год, но мы уже посмотрим на то, как исполняется бюджет этого года.

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами-7

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Депутатский корпус включился в международную деятельность, участвует в различных международных конференциях. И тоже интересно, конечно же, получить информацию о том, как прошло обсуждение тех или иных вопросов и какой международный опыт наших соседей может быть использован, в том числе для построения правовой системы нашего государства.

Постоянные комиссии Палаты представителей работают над 25 законопроектами-10

Кроме того, апробирована работа депутатов в округах. Парламентарии намерены серьезно обсудить отчеты о проделанной работе, в том числе с точки зрения получения дополнительной информации для законотворческой деятельности.

# Палата представителей # общество # Валентин Семеняко # Вадим Ипатов

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко созвал Совбез – на заседании рассмотрели проект документа в развитие Концепции нацбезопасности
18 июня 2024 18:25

Лукашенко созвал Совбез – на заседании рассмотрели проект документа в развитие Концепции нацбезопасности

Открыт сезон жатвы 2024 года! Как в Беларуси стартовала уборочная кампания?
18 июня 2024 18:23

Открыт сезон жатвы 2024 года! Как в Беларуси стартовала уборочная кампания?

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса
18 июня 2024 18:19

В Минской области заготовлено более 500 тысяч тонн сенажа и силоса