Дефицит кадров в деревне и реанимация убыточных хозяйств – подробности рабочей поездки Лукашенко

В большой политике за любые иллюзии приходится платить. Но и белорусам ничего с неба не падало. И по сей день не расслабляемся, чтобы приблизиться к цифрам, когда и первый миллион тонн в закромах, и хорошие прогнозы по росту ВВП. Дальше – больше, и основной потенциал кроется в белорусских регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства отправился в Витебскую и Могилевскую области, которые пока не могут похвастаться передовыми показателями. Особый акцент – на спасении и модернизации неэффективных предприятий. Еще один острый вопрос – кадровый дефицит в глубинке. Позиция Президента здесь неизменна: люди – это главное. Но чтобы специалист остался в райцентре или агрогородке, ему нужны достойная зарплата, жилье и понятные перспективы.

Президент продолжает «причесывать» восточную косу. На неделе в центре внимания Первого были Шкловский и Оршанский районы и вся Витебская область. «Я здесь все знаю до каждого метра». Лукашенко посетил с инспекцией Шкловский район.

Шкловский район по населению и по территории является типичным для всей страны. С малой родины белорусского Батьки начиналось возрождение села. Эксперименты ставить легче там, где знаком каждый угол. А эта рабочая поездка посвящена поиску точек опоры для дальнейшего развития регионов. Базовый уровень предприятий сформирован. Это переработка молока и мяса и обслуживание агрохозяйств.

Райагросервисы – техническая опора для хозяйств. По поручению Первого в стране восстановлена вся система. 125 организаций, в штате 14 тысяч человек – население небольшого райцентра. Теперь эти предприятия «причесывают». Типично образцовым должен стать Шкловский райагросервис.

Подходы современные. Вместо унылых зданий светлые сэндвич-панели. Просто так с сигаретой не зайдешь. Это касается всех, и управделами Президента тоже. Хотя именно этой структуре принадлежит предприятие.

– У нас заводов таких нет, как здесь сделано. Поэтому порядок и дисциплина должна быть идеальной!

– Начинает правильно. За курение в мастерской – 10 отжиманий. Даже я не курю!

Построили по уму, под то оборудование, которое надо для работы. Поэтому площади оптимальные, логистика продумана, да и затраты были минимизированы. Опыт привлечения частников можно тиражировать. Надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов – Лукашенко.

После таких слов не упрекнешь Первого в лоббировании лишь интересов госпредприятий. В Шклове Президент разрубил еще один гордиев узел нареканий. Аграрии жалуются на качество нашей техники, конструкторы нарекают на небрежное отношение к тракторам и комбайнам. Решение Первого – заграничный опыт внедрить повсеместно. Ежегодно в райагросервисах ремонтируют по 3 000 единиц техники. Это дешевле и выгоднее, чем постоянно покупать новую. Для хозяйств поддержка, экономия колоссальная. Первый напомнил о стратегической оптимизации затрат в энергетической сфере. В Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко.