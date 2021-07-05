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«Мы не знаем, что рядом с нами». Вот как можно отдохнуть в Беларуси

05 июля 2021 15:42
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

«Мы не знаем, что рядом с нами». Вот как можно отдохнуть в Беларуси-1

Отдых в санатории – это не только пешие прогулки, уединение с природой, какие-то процедуры. Но это и активный отдых. Ведь не в каждом санатории существует вот такая база тренажеров. Любой найдет себе на свой вкус чем заняться, что потренировать.

«Мы не знаем, что рядом с нами». Вот как можно отдохнуть в Беларуси-4

Мы едем в эти горячие страны, на этот экватор, мы едем в эти пески, едем к бедуинам. Мы не знаем, что рядом с нами: от диагностики, лечения, отдыха, досуга. Все настолько организовано, продумано, что низкий поклон всем работникам, дай им здоровья. И я надеюсь, что на следующий год мы обязательно скажем: «Добрый день, санаторий «Ружанский».

# Санатории # общество # Фотофакт

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