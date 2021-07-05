«Мы не знаем, что рядом с нами». Вот как можно отдохнуть в Беларуси

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Отдых в санатории – это не только пешие прогулки, уединение с природой, какие-то процедуры. Но это и активный отдых. Ведь не в каждом санатории существует вот такая база тренажеров. Любой найдет себе на свой вкус чем заняться, что потренировать.