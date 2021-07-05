«Есть два способа». Вот как Алексей Голиков предлагает укреплять независимость Беларуси

Новости Беларуси. Авторская журналистика. Блогер Алексей Голиков и его актуальные мысли о патриотизме в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Голиков, блогер:

В субботу и воскресенье наша страна праздновала День Независимости. Это повод еще раз поздравить всех белорусов. Поздравляю. Мне случилось оказаться на центральной концертной площадке в Минске у стелы. Грандиозное мероприятие по телевидению транслировалось на всю страну. Элита государства, минчане и гости из многих городов Беларуси в приподнятом настроении в едином порыве пели гимн: «Мы, беларусы – мірныя людзі!»

Алексей Голиков:

Есть как минимум две вещи, которые всегда изумляют на подобных мероприятиях в Беларуси – зрелищность и порядок. Про зрелищность пропущу – об этом хорошо рассказывает телевизионная картинка, а вот о порядке стоит сказать отдельно. Лично я оцениваю порядок на мероприятии по трем признакам: нет валяющихся бумажек, нет людей в состоянии алкогольного опьянения и не более чем через час после окончания мероприятия полностью восстанавливается работа общественного транспорта. Отдельных слов благодарности заслуживают и те, кто в момент праздника обеспечивает безопасность. Их работа не на виду, но я точно знаю – за организацией безопасности на общественном мероприятии стоит огромный труд. Спасибо.

Алексей Голиков:

Казалось бы, к чему столько внимания? На фоне попытки захвата Григория Азаренка и слов Президента этот повод не стоит общественного внимания. Позвольте не согласиться. Есть такая пословица: что имеем не храним, потерявши плачем. Такова человеческая природа. Имея здоровье, в молодости человек думает, что так будет постоянно и небрежно распоряжается им. Имея мирные улицы и право спокойно трудиться, мы даже не задумываемся о войне. Для нас спокойствие стало чем-то самим собой разумеющимся. Те, кому сейчас тридцать лет, и в мыслях не допускают очереди за обувью по купонам, а ведь все это было. Тридцать лет наше общество строило государство, развивало промышленность, сельское хозяйство и укрепляло институты власти. Дети от отцов сегодня получили молодую, цветущую Республику Беларусь. Просто оглянитесь вокруг, понаблюдайте и поразмыслите. У нас ведь на самом деле все хорошо. Да, иногда болит зуб, давит ногу неразношенная обувь, дети поссорятся в саду. Но за этими маленькими неудобствами мы перестаем замечать, что у нас есть дети и новая обувь. У нас есть наша маленькая, чистая и уютная страна. Наша родина – Беларусь. Мы не бродячий народ, не племя. У нас есть свой светлый дом, который сегодня хотят приватизировать и назначить внешнего управляющего, а нас сделать квартиронанимателями.

Алексей Голиков:

Не отрицаю, человеку трудовому в это сложно поверить, особенно когда вокруг тишь да гладь да божья благодать. Ну так человеку молодому тоже сложно поверить, что здоровье имеет свойство заканчиваться и подводить. Мы знаем, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье: в мороз надевать шапку, соблюдать правила дорожного движения и прислушиваться к советам старших. Я долго думал, чем каждый из нас может помочь в сохранении независимости своей страны. По моему мнению, есть два способа. Первый – добросовестный труд каждого гражданина, и второй – «не вредить». Попробуем осмыслить. Каждый ребенок, подняв бумажку или мусор, делает страну чище. Каждый взрослый, не бросив эту бумажку, тоже делает эту же страну чище. Простой пример: одна поднятая или неброшенная бумажка экономит бюджетные средства всей страны. Одна маленькая бумажка дает ресурс для развития нации. Кто-то скажет: банальный и даже примитивный пример. Но ведь порядок трудом строится из мелочей.