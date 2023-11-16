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Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака

16 ноября 2023 12:36
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим скрэмбл с сосисками и беконом. Нам понадобится бекон, сосиски, сливочное масло, яйца и овощная приправа.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-1

Заворачиваем сосиски в бекон. На одну сосиску уходит два ломтика бекона.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-4

На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и отправляем туда сосиски. Обжариваем до золотистой корочки со всех сторон. На обжарку уйдет минут пять.

Чтобы приготовить правильный скрэмбл, понадобится сливочное масло и яйца высокого качества. Отправляем сливочное масло на сковородку. Во время жарки мы добавим еще масла.

Для скрэмбл используем только качественные яйца – Д-0, Д-1, Д-2.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-7

Разбиваем три яйца в сковородку. Добавляем соль, немного перца и начинаем перемешивать. Перемешиваем интенсивно, чтобы скрэмбл не сбивался в крупные комочки. Добавляем вторую часть сливочного масла.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-10

Михаил Анищенко:
Придадим блюду немного пикантности. Я буду использовать овощную приправу «Хреновина» торговой марки «ВкуSноВ». Это сочетание качественной томатной пасты с измельченными овощами, специями и хреном. Хрен придает приятный острый вкус, а специи, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, – насыщенный аромат.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-13

Добавляем чайную ложку приправы и перемешиваем. Овощная приправа придала блюду цвет и аромат.

Скрэмбл с сосисками в беконе. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака-16

Выкладываем скрэмбл на тарелку. Также сосиски, обжаренные в беконе. Украшаем зеленью. Блюдо готово.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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