Второй в стране класс правовой направленности появился в гимназии Дзержинска

Служение закону со школьной скамьи. В дзержинской гимназии № 1 торжественно открыли второй в стране класс правовой направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время занятий юные прокуроры познакомятся с историей создания органов прокуратуры, узнают, чем занимаются профильные специалисты. В учебную программу входят выездные судебные заседания и экскурсии. А еще учащиеся специализированного класса получат право носить форму, схожую с формой прокурорского работника.

Анна Карницкая, учащаяся гимназии № 1 Дзержинска: На данный момент я понимаю, что ежедневно мы сталкиваемся с правом и законом. У нас также актуальна тема геноцида. И я понимаю, что могу быть полезной своей стране во многом большим, совмещая работу с правом и законом, а также совмещая с иностранными языками. Возможно, даже на международном уровне.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для нас очень важно, чтобы через эти специализированные классы как можно больше донести до наших детей любовь к Родине, патриотизм, чувство долга, чувство преданности своему народу и своему делу. С этих позиций мы исходим, и в дальнейшем эта работа будет продолжена.

Инициатива создания таких классов стала важной частью профориентационной работы с подрастающим поколением. В 2023 году они появятся в каждом регионе. Планируется, что все учащиеся далее свяжут свою жизнь с работой в органах прокуратуры.