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Чем опасен псориаз и как его лечить? Отвечают дерматологи

16 ноября 2023 12:37
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Покраснение, зуд, шелушение кожи головы, сухость, трещины и волдыри. Что еще характерно для псориаза? Псориаз – это хронический неинфекционный дерматоз, который характеризуется поражением кожи, а также ногтей и опорно-двигательного аппарата.

Чем опасен псориаз и как его лечить? Отвечают дерматологи-1

Диана Филянина, ассистент кафедры кожно-венерических болезней БГМУ:
Чем опасно данное заболевание. При длительном течении псориаза может развиться псориатическая эритродермия. То есть покраснение всей кожи тела.

Также заболевание опасно тем, что оно может затрагивать и суставы, происходит их воспаление, и, как следствие, возникает псориатическая артропатия, которая приводит к инвалидизации. Защитить людей от прогрессирования такой болезни может ежедневный прием витамина Д и рыбьего жира.

Чем опасен псориаз и как его лечить? Отвечают дерматологи-4

К лечению каждого пациента врачи подходят индивидуально. В основном применяется курс витаминотерапии и противоаллергических препаратов. Используются специальные мази.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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