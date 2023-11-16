Чем опасен псориаз и как его лечить? Отвечают дерматологи

Покраснение, зуд, шелушение кожи головы, сухость, трещины и волдыри. Что еще характерно для псориаза? Псориаз – это хронический неинфекционный дерматоз, который характеризуется поражением кожи, а также ногтей и опорно-двигательного аппарата.

Диана Филянина, ассистент кафедры кожно-венерических болезней БГМУ:

Чем опасно данное заболевание. При длительном течении псориаза может развиться псориатическая эритродермия. То есть покраснение всей кожи тела.

Также заболевание опасно тем, что оно может затрагивать и суставы, происходит их воспаление, и, как следствие, возникает псориатическая артропатия, которая приводит к инвалидизации. Защитить людей от прогрессирования такой болезни может ежедневный прием витамина Д и рыбьего жира.