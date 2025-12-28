В Беларуси более 480 тыс. работающих пенсионеров – Минтруда

Что нас ждет в следующим году, что с доходами, пенсиями и другими выплатами – об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко. Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

У нас с 1 сентября 2025 года были повышены пенсии. Какие прогнозы по повышению пенсионных выплат в будущем году?

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Эта работа планомерная. Конечно, это результат проводимой серьезной бюджетной политики в этой сфере. Вот буквально недавно глава государства подписал закон о бюджете фонда на 2026 год, где крупной статьей по социальным выплатам является пенсионная выплата – 31 миллиард рублей. На эти цели направлен и запланирован рост более 14 %. А сам размер пенсии превысит 1 000 рублей.