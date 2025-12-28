В Беларуси более 480 тыс. работающих пенсионеров – Минтруда

Что нас ждет в следующим году, что с доходами, пенсиями и другими выплатами – об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ поговорили с министром труда и соцзащиты Наталией Павлюченко.
Анастасия Иванникова, политический обозреватель:
У нас с 1 сентября 2025 года были повышены пенсии. Какие прогнозы по повышению пенсионных выплат в будущем году?
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Эта работа планомерная. Конечно, это результат проводимой серьезной бюджетной политики в этой сфере. Вот буквально недавно глава государства подписал закон о бюджете фонда на 2026 год, где крупной статьей по социальным выплатам является пенсионная выплата – 31 миллиард рублей. На эти цели направлен и запланирован рост более 14 %. А сам размер пенсии превысит 1 000 рублей.
Анастасия Иванникова:
А как на практике реализуется отмена ограничений на выплату пенсии работающим пенсионерам? Ожидается ли приток каких-то опытных кадров, например, в экономику благодаря такой мере?
Наталия Павлюченко:
Мы видим сегодня планомерный рост, что более охотно наше старшее поколение остается на рынке труда. Сегодня это более 480 тысяч работающих пенсионеров. И к началу этапа реализации этих изменений в законодательстве плюс 27 тысяч.
И если говорить в целом о работающих в Беларуси людях старшего пенсионного возраста, то, как правило, это работы до 5 лет, это преимущественно сфера услуг – более 55 %, 65 % работающих пенсионеров – это женщины. Ну а если мы говорим, где работают, – это здравоохранение, образование, инженерия. И каждый пятый работающий пенсионер работает в сфере образования.
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