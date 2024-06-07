Бюджет Минска дополнительно увеличен на 70 млн рублей. На какие сферы будут направлены средства?

Изменения в столичный бюджет внесены на третьей сессии Минского городского Совета депутатов. Общий объем доходов Минска увеличен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В бюджет города поступило дополнительно 70 миллионов рублей. Половину этих средств направят на финансирование сферы ЖКХ. В частности, на ремонт жилфонда, приобретение специальной коммунальной техники и озеленение. Также финансирование пойдет на социальные нужды. Это ремонт соцобъектов, создание безбарьерной среды и обеспечение минчан средствами социальной реабилитации. На эту сферу будет направлено 16 миллионов рублей.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Прежде всего – в сферу здравоохранения на текущие капитальные ремонты. Образованию мы добавляем тоже. На закупку техники для наших коммунальных служб порядка 4 миллионов – тоже сверх того, что было запланировано изначально.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В текущем году планируем завершить два крупнейших объекта: переход Минска на подземные источники, а также строительство третьей линии Минского метрополитена. Инфекционная больница – мы приступили к строительству. Строится объект здравоохранения по улице Маяковского 31. Также планируем приступить к строительству по улице Карвата наркологического диспансера, продолжится реконструкция 11-й клинической больницы. Также в текущем году планируется завершить строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Лебяжий.