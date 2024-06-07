«Благодарим Президента и его политику!» Председатель афганской диаспоры о фестивале культур в Гродно

В Гродно кульминация церемонии открытия фестиваля. Его участники с музыкой и танцами шествуют по центру города к главной концертной площадке праздника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саид Мухамед, председатель афганской диаспоры:

Белорусская культура, гостеприимство, уважение. Очень добрый народ, добрый культурный народ! Благодаря сегодняшней политике нас приняли здесь. Живем в спокойствии, в мире. Все условия созданы для жизни человека. Все, что нужно. Мы, конечно, благодарим Президента и его политику на сегодняшний день.