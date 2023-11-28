Бюджет и инвестпрограмму столицы обсудили на 49-й внеочередной сессии Мингорсовета

Дополнительное финансирование на закупку техники для школ и Минского государственного дворца детей и молодежи выделят из бюджета столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Об этом заявили на 49-й внеочередной сессии Мингорсовета.

Деньги направят из сэкономленных средств. При этом объем бюджета города останется неизменным – свыше 8 миллиардов рублей. Обсудили и реализацию инвестпрограммы на текущий год. Всего на проектирование и строительство объектов предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

12,5 миллиона рублей – это на производство строительно-монтажных работ по объектам многофункциональный комплекс на пересечении проспекта Независимости и улицы Кирилла Туровского. Там же строится подземный пешеходный переход, который ведет к скверу по улице Калиновского. На стадии строительства находятся общежития для медработников по улице Корженевского.

Столичный бюджет сохраняет социальную направленность. Также по-прежнему важная статья расходов города – содержание и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства.