В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?

Учащаяся молодежь продолжает помогать практическому здравоохранению. В Витебском государственном медицинском колледже создан студенческий отряд «Пульс», который будет работать в областной больнице на протяжении года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командира студенческого медицинского отряда «Пульс» Антона Михневича знают многие пациенты Витебской областной больницы. Несколько месяцев назад он с командой однокурсников приступил к работе в приемном покое травматологии и нефрологии.

Татьяна Сятковская, главная медицинская сестра Витебской областной клинической больницы:

Дети работают у нас уже с июня и в течение года, помогают нашим сотрудникам и сотрудникам приемного покоя обеспечить логистику движения пациента по всему стационару, обеспечивают уход за тяжелыми пациентами.

В месяц у бойцов выходит около девяти дежурств. Приятный бонус – заработная плата, но главное, признаются студенты, – инвестиции в будущую карьеру. В колледже медотряд сформирован впервые. Скоро его ряды пополнят новые ребята. К слову, по итогам городского конкурса в этом трудовом семестре «Пульс» признан лучшим студотрядом в своей отрасли.