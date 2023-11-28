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В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?

28 ноября 2023 17:06
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Учащаяся молодежь продолжает помогать практическому здравоохранению. В Витебском государственном медицинском колледже создан студенческий отряд «Пульс», который будет работать в областной больнице на протяжении года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?-1

Командира студенческого медицинского отряда «Пульс» Антона Михневича знают многие пациенты Витебской областной больницы. Несколько месяцев назад он с командой однокурсников приступил к работе в приемном покое травматологии и нефрологии.

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?-4

Татьяна Сятковская, главная медицинская сестра Витебской областной клинической больницы:
Дети работают у нас уже с июня и в течение года, помогают нашим сотрудникам и сотрудникам приемного покоя обеспечить логистику движения пациента по всему стационару, обеспечивают уход за тяжелыми пациентами.

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?-7

В месяц у бойцов выходит около девяти дежурств. Приятный бонус – заработная плата, но главное, признаются студенты, – инвестиции в будущую карьеру. В колледже медотряд сформирован впервые. Скоро его ряды пополнят новые ребята. К слову, по итогам городского конкурса в этом трудовом семестре «Пульс» признан лучшим студотрядом в своей отрасли.

В Витебском медицинском колледже создан студотряд «Пульс». Чем он занимается?-10

Елена Орлова, директор Витебского государственного медицинского колледжа:
Мы понимаем, что в работе отряда большая заинтересованность практического здравоохранения, потому что дети являются частью коллектива областной больницы, работают по выходным дням и в вечернее время. Будучи учащимися второго курса, они имеют возможность работать медсестрами и медбратьями, то есть уровень подготовки позволяет повышать градус квалификации.

Подробности смотрите в сюжете.

# Медицина # общество # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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