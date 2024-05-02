Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное

«Минск и минчане» представляет! Удивительное путешествие «Автостопом по мемасам». Но прежде чем отправиться в мир безудержного веселья, советуем принарядиться.
«Минск и минчане» представляет! Удивительное путешествие «Автостопом по мемасам». Но прежде чем отправиться в мир безудержного веселья, советуем принарядиться.
Идея собрать шутки со всего земного шара в одном месте – безумная затея, которая когда-то казалась сотрудникам этой галереи главным мемом в их жизни. Но у судьбы были другие планы.
Максим Дюкарев, сотрудник галереи:
Было интересно попробовать что-то провокационное, уйти от классического формата современных выставок в пользу чего-то более современного. С картинами надо разбираться, надо понимать, почему художник закладывал тот или иной смысл. А когда ты смотришь на мемы из интернета, они понятны любым зрителям. Ну и как бы мем появился в реальности.
Подробности в видео.