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Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное

02 мая 2024 07:17
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«Минск и минчане» представляет! Удивительное путешествие «Автостопом по мемасам». Но прежде чем отправиться в мир безудержного веселья, советуем принарядиться.

Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное-1

Идея собрать шутки со всего земного шара в одном месте – безумная затея, которая когда-то казалась сотрудникам этой галереи главным мемом в их жизни. Но у судьбы были другие планы.

Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное-4

Максим Дюкарев, сотрудник галереи:
Было интересно попробовать что-то провокационное, уйти от классического формата современных выставок в пользу чего-то более современного. С картинами надо разбираться, надо понимать, почему художник закладывал тот или иной смысл. А когда ты смотришь на мемы из интернета, они понятны любым зрителям. Ну и как бы мем появился в реальности.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # общество # Валерия Яскевич # Вероника Макаревич

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