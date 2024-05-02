Выставка «Автостопом по мемасам» открылась в Минске. Побывали и показываем самое интересное

Идея собрать шутки со всего земного шара в одном месте – безумная затея, которая когда-то казалась сотрудникам этой галереи главным мемом в их жизни. Но у судьбы были другие планы.

Максим Дюкарев, сотрудник галереи:

Было интересно попробовать что-то провокационное, уйти от классического формата современных выставок в пользу чего-то более современного. С картинами надо разбираться, надо понимать, почему художник закладывал тот или иной смысл. А когда ты смотришь на мемы из интернета, они понятны любым зрителям. Ну и как бы мем появился в реальности.