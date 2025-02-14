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«Быть мамой круто!» – Белорусской союз женщин организовал акцию в БГЭУ

14 февраля 2025 07:17
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«Быть мамой круто!». Акция, организованная союзом женщин, состоялась в Белорусском государственном экономическом университете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Быть мамой круто!» – Белорусской союз женщин организовал акцию в БГЭУ -2

Участники обсудили важность осознанного подхода к созданию семьи и воспитанию детей, а также получили информацию о различных социальных программах, направленных на поддержку молодых родителей.

«Быть мамой круто!» – Белорусской союз женщин организовал акцию в БГЭУ -4

Инна Солдатенко, заместитель председателя правления БСЖ:
Когда мы приходим с нашей акцией, мы отвечаем на вопросы. С чего начинать молодой семье? Какие социальные гарантии государство социально-ориентированное может предложить молодым семьям, которые вступают в брак? Какие социальные гарантии возможны при рождении первого, второго и даже третьего ребенка? Потому что на сегодняшний момент у нас молодые люди до 29 лет регистрируют третьих детей, мы этому очень рады.

Проект призван способствовать повышению рождаемости и укреплению семейных ценностей в Беларуси. Также эта инициатива помогает молодым людям принимать взвешенные решения о создании семьи и рождении детей.

# Акции # Белоруский союз женщин # Семья # Брак и семья

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