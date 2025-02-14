В Вооружённых Силах продолжается проверка боевой готовности

Выстроить контрмеры и нейтрализовать вызовы: в Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее мероприятия направлены прежде всего на вопросы стратегического сдерживания и недопущения развязывания агрессии по отношению к Беларуси.

Как подчеркивает наш Президент, мир – это абсолютная ценность для белорусов. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия.