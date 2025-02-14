В Вооружённых Силах продолжается проверка боевой готовности

Выстроить контрмеры и нейтрализовать вызовы: в Вооруженных Силах продолжается проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее мероприятия направлены прежде всего на вопросы стратегического сдерживания и недопущения развязывания агрессии по отношению к Беларуси.
Как подчеркивает наш Президент, мир – это абсолютная ценность для белорусов. И для его сохранения нам всем необходимо приложить колоссальные усилия.
Современная военно-политическая обстановка обязывает держать порох сухим, быть готовыми в любой момент при необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность. Кроме повышения обороноспособности армии, на плановой основе в Беларуси будут готовить военно-обученный резерв из граждан нашей страны. По такому принципу строится сегодня подготовка всей военной организации государства, – об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, инспектируя задействованные в проверке подразделения в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В последнее время руководство коллективного Запада упрекает нас в том, что мы готовимся к какой-то агрессии, представляем угрозу с Востока. Очень волнуют белорусско-российские учения, которые планируются в 2025 году. Ничего здесь чрезвычайного нет. Эти учения с 2009 года на плановой основе проходят каждые два года, по очереди: на территории Республики Беларусь, на территории Российской Федерации. Проведение совместных учений, которые планируются, это отработка вопросов и проверка готовности региональной группировки войск защитить территорию Союзного государства. Все мероприятия, которые проходят сегодня на территории Республики Беларусь, связанные с боевой подготовкой, с проверкой вопросов боевой готовности, в том числе и сегодняшние плановые мероприятия, нацелены прежде всего на восстановление навыков и подготовку военно-обученного резерва, проверку той техники, которая стоит на хранении. Внедрен опыт тех форм и способов, которые сегодня проводят в ходе специальной военной операции в Украине, будет упор сделан на применение беспилотной авиации, защита от беспилотной авиации, вопросам тактической медицины.
Мероприятия проверки боевой готовности призваны способствовать защите суверенитета Беларуси и ее территориальной целостности.