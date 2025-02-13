Апгрейд сельского хозяйства. Как проходит роботизация молочно-товарных комплексов Витебской области

Беларусь славится качеством. Поэтому неудивительно, что наша страна входит в пятерку ведущих стран – экспортеров молочных продуктов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На молочно-товарных комплексах сельхозпредприятия «Мазоловогаз» во всем современный подход. Многие процессы роботизированы. О плюсах на конкретном примере. Количество буренок в хозяйстве за последние годы существенно не поменялось, а вот надои увеличились. 13 220 килограммов молока в среднем от коровы. Такие цифры с гордостью приводит Лариса Курусенок, начальник комплекса по выращиванию племенного скота. На МТК работает около 5 лет, видела, как менялись условия и как росли показатели.

Лариса Курусенок, начальник комплекса по выращиванию племенного скота и производству молока сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

У каждой коровы присвоен чип, индивидуальный номер. Робот его считывает. Если ей время доиться, робот закрывает ворота и идет омывание вымени. На мониторе мы видим, сколько каждая доля по времени доится и сколько корова, в общем, дает молока.

Это моя любимица, она всегда подходит, ее всегда угощаешь, она и «пожалеться» любит. Кормление на МТК тоже роботизировано. Передвигаясь по монорельсе, робот раздает еду буренкам. Система не имеет аналогов в стране.

Наталья Красовская, заместитель директора по животноводству сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

У нас имеется три бункера, куда загружается силос, сенаж и сено с соломой. Все пропорционально добавляется в робот, перемешивается тщательно и подается для каждой группы в отдельности. У каждой группы у нас имеется свой рацион. Всего на данном комплексе 12 рационов, и каждая группа кормится отдельно. А также у этого робота имеется еще функция подталкивания.