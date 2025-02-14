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В Беларуси увеличили выплаты по уходу за ребёнком

14 февраля 2025 07:09
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В Беларуси активно поддерживают молодые семьи. Предусмотрено пособие по уходу за ребенком. С февраля эти выплаты выросли сразу на 11 %. Ежемесячная финансовая помощь на одного новорожденного теперь составляет около 860 рублей, а за двоих детей почти 1 000, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличили выплаты по уходу за ребёнком-2

На пособия и выплаты в 2025 году в бюджете запланировано около четырех миллиардов рублей. На особом контроле – вопрос строительства жилья для молодых и многодетных семей. Льготные кредиты таким категориям граждан предоставляют вне очереди под один процент годовых. Среди мер поддержки и семейный капитал, а также налоговые льготы при покупке жилья.

В Беларуси увеличили выплаты по уходу за ребёнком-4

Светлана Белаш, начальник главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Государство оказывает материальную поддержку молодым семьям в виде финансовой помощи в погашении задолженности по льготным кредитам при рождении первого ребенка, сумма финансовой поддержки больше при рождении второго ребенка. А также помощь в погашении задолженности по нельготным кредитам. Здесь привлечена банковская система, выделяются субсидии на погашение основного долга и на погашение процента по такому долгу.

Серьезная поддержка и в квартирном вопросе. Только за последние четыре года почти 28 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия. В 2025 году завершается цикл многих государственных программ. И сейчас стартует планирование и составление новых механизмов, чтобы и впредь продолжать оказывать максимальную социальную поддержку молодым семьям.

# Государственная социальная политика

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