«Быстрее распространяется». Насколько опасен для Беларуси штамм «ниндзя» и эффективны ли против него имеющиеся вакцины?

Новости Беларуси. Кроме геополитических схваток, мы вынуждены снова держать оборону и против COVID-19. В Беларуси выявлен омикрон-ниндзя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это еще один штамм коронавируса. Как он повлияет на эпидситуацию в стране и будет ли очередная волна такой же заразной? Эти и другие вопросы мы задали начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инне Карабан. Ольга Коршун, СТВ:

В Беларуси выявлен очередной новый штамм коронавируса – ниндзя. Он опаснее, чем омикрон? Как он протекает? «Быстрее распространяется». Насколько опасен штамм «ниндзя»?

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Это и есть омикрон, просто его штамм – ниндзя, и он быстрее распространяется. Ольга Коршун:

Еще быстрее? Инна Карабан:

Да. Ольга Коршун:

А как он протекает? Инна Карабан:

Протекает он так же, как и другие штаммы омикрона – в достаточно более легкой форме. Ниндзя сейчас в основном распространяется в США и Европе, и по тем данным, которые у них есть, он в легкой и средней степени тяжести. Ольга Коршун:

Те прививки, которые мы делали и делаем сейчас от коронавируса, эффективны и против ниндзя? «Ответ произойдет хотя бы в какой-то степени». Эффективны ли имеющиеся вакцины от COVID против штамма «ниндзя»?

Инна Карабан:

Да, потому что в любом случае у нас есть иммунный ответ, у нас есть клетки памяти, и наш организм должен прореагировать на это. Конечно, вирусы, вот эти штаммы новые, могут ускользать от иммунного ответа, но вместе с тем считается, что ответ произойдет хотя бы в какой-то степени. Поэтому рекомендуем сейчас проводить бустерную вакцинацию для того, чтобы предотвратить развитие тяжелых осложнений после заболевания. Популярна ли среди белорусов вакцинация от ковида детей с 5 лет? Ольга Коршун:

Появилась новость о том, что и детей с 5 лет тоже будут прививать от коронавируса. Много желающих уже? Инна Карабан:

В принципе, такое решение было принято как раз из-за того, что многие родители обращались в Минздрав. Опыт, который показывает нам сейчас по вакцинации детей с 12 лет, в принципе, вакцинация проходит очень успешно и без особых побочных явлений. Ольга Коршун:

Новая ковидная волна ожидается уже в сентябре. Нас предупреждают специалисты. Как обстоят дела с заболеванием коронавирусом сейчас? Отмечается ли уже, возможно, какой-то подъем? «Коронавирус ближе становится к сезонному». Ждет ли нас новая волна заболевания? Инна Карабан:

Конечно, мы сейчас отмечаем небольшое увеличение количества заболевших. Мы видим, что уже потихоньку случаи начинают прирастать, и ситуация в странах вокруг нас это показывает. Коронавирус ближе становится к сезонному. Ожидаем, как и грипп, но только что он будет чуть раньше, чем грипп.

Ольга Коршун:

Сейчас мы на какой стадии подготовки к этой новой волне? Инна Карабан:

У нас, по сути, за 2,5 года работы в условиях пандемии, в принципе, все планы готовности у нас есть. Вносятся кое-какие изменения, которые необходимы. Как только будет увеличиваться количество людей заболевших и которым требуется госпитализация, естественно, будут приниматься планы в жизнь и будут развертываться новые койки. Ольга Коршун:

Какие вакцины будут применяться в этом сезоне? Возможно, новые появятся. О новых препаратах от коронавируса: возможно, мы рассмотрим вакцину кубинского производства Инна Карабан:

На сегодняшний момент у нас те вакцины, которыми мы вакцинировали, начиная с прошлого года, то есть это «Спутники» – «Спутник V», первый и второй компоненты, «Спутник Лайт» и китайская вакцина производства «Синофарм». Минздрав прорабатывает некоторые вопросы по поводу новых вакцин. Это та же интраназальная вакцина. Если будет запрос на вакцинацию детей более младшего возраста, то может быть мы рассмотрим вакцину кубинского производства, которая у нас недавно была зарегистрирована, – Soberana Plus. Ольга Коршун:

А сколько доз вакцин уже закуплено?