В РИКЗ подвели итоги первого дня централизованного экзамена

Почти 640 11-классников сдали на 100 баллов предмет по выбору в первый день централизованного экзамена. Республиканский институт контроля знаний подвел итоги испытаний, которые прошли 26 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего 100-балльников по математике – 190 человек. Отличный средний балл выпускники также показали по химии, физике и иностранным языкам. Впрочем, наряду со 100-балльниками в статистику попали и те, кто сдал тест на ноль баллов – таких в стране 63 человека. Для некоторых нынешняя вступительная кампания завершилась, так и не начавшись. Свои билеты в вуз 11 нарушителей проиграли вовсе не потому, что чего-то не знали. Ребят удалили из аудиторий за гаджеты, шпаргалки и попытки писать после финального звонка. Теперь сдать экзамен они смогут только в августе, а значит, пропустят основную волну поступления. Еще 16 человек не завершили тесты по медпоказаниям – у них будет шанс в резервные дни.

Елена Варакса, заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний:

В целом, молодцы ребята, те, которые готовились, действительно, как положено, очень достойно выглядят и, я думаю, смогут поступить в высшие учебные заведения нашей страны. Выпускники, которые не смогли принять участие в основные дни в централизованном экзамене, смогут пройти его в резервные дни 20 и 22 июня. Конечно же, причина должна быть уважительная, о чем мы неоднократно уже говорили.

Подача заявлений на резервные дни централизованного тестирования уже началась. Успеть нужно по 11 июня. Документы принимают в шести крупных вузах страны – в Минске и каждом областном центре. Прийти нужно лично, взяв с собой паспорт и документ, который подтвердит уважительную причину пропуска основного этапа.