Было неожиданно увидеть настолько высокий уровень технологий. Что говорят сотрудники белорусского предприятия о стажировке в Китае?

Новости Беларуси. За три десятка лет уровень отношений Беларуси и Китая вырос до доверительного всестороннего стратегического партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна – один из ключевых игроков инициативы «Один пояс, один путь». Се Сяоюн: товарооборот Китая и Беларуси увеличился в 50 раз с 1990-х годов, это показательные результаты – читайте здесь.

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» собрал под одной крышей 85 резидентов из 15 стран мира. За счет помощи КНР начали строительство спортивных объектов международного класса – бассейна и футбольного стадиона. А пандемия COVID-19, которую мы проживаем вместе, помогла нашей стране первой на пространстве Евразийского региона начать производство препаратов традиционной китайской медицины. И это действительно дорогого стоит.

Константин Герцев, корреспондент:

Как отмечают эксперты, бизнесмены из Китая остаются крайне консервативными. Только четверть инвестиций из Поднебесной приходится на европейский регион. Но и здесь Беларусь заняла свою нишу. Пример этого сотрудничества находится и в свободной экономической зоне «Брест». Предприятие с китайским капиталом уже пятый год производит уникальную для Беларуси светодиодную продукцию. По некоторым позициям конкурентов нет даже на пространстве СНГ. Сейчас компания твердо стоит на ногах: объем выпускаемой продукции за время работы вырос в четыре раза, а чистая прибыль за 2021 год составила порядка 6 миллионов долларов. Но, как отмечают работники, всего этого невозможно было добиться без китайских технологий и оборудования. На старте запуска завода сотрудники стажировались в Поднебесной.

Сергей Бокатюк, ведущий инженер-технолог предприятия «Арлайт и К»:

Впечатления сугубо положительные. Китай в плане технологий очень быстро развивается, очень сильно. И на тот момент было очень неожиданно увидеть настолько высокий уровень даже технологической дисциплины, технологического процесса, оборудования и так далее, учитывая то, что и оборудование, которое используется на данный момент в Китае, также производится в Китае. То есть это не американское, не европейское, это оборудование китайского производства, которое очень качественное, быстрое и действительно является прогрессивным оборудованием. Сегодня коллектив в 260 человек уверенно смотрит в будущее, причем оно обещает быть крайне интересным: средний возраст сотрудников предприятия – 33 года. Потому есть и амбиции на перспективу. Руководство активно прорабатывает новые точки сбыта и думает о расширении линии выпускаемой продукции.

Александр Костюкович, директор предприятия «Арлайт и К»:

Здесь мы видим потенциал по реализации светодиодов сторонним организациям. Если эти годы мы, собственно говоря, все это производили для собственных нужд, то рассчитываем с 2022 года все-таки начать производство для сторонних организаций. Такой спрос есть и со стороны российских производителей светодиодной продукции, и со стороны производителей светильников, ну и так далее.