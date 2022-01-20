Се Сяоюн: товарооборот Китая и Беларуси увеличился в 50 раз с 1990-х годов, это показательные результаты
Новости Беларуси. За последние 10 лет Китай поднялся на первое место в мире по объемам финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О динамике роста белорусско-китайских контактов и примерах успешной работы – в материале Константина Герцева.
«За большие деньги и богов купить можно» – гласит древнекитайская мудрость. И сегодня Поднебесная продолжает наращивать объем прямых зарубежных инвестиций.
По итогам 2020 года китайскими инвесторами были созданы порядка 45 тысяч предприятий. Традиционно Китай инвестирует в экономику развивающихся стран. Увеличился и приток финансирования в экономику Беларуси.
К 30-летнему юбилею дипломатических отношений общий объем инвестиций превысил 2,5 миллиарда долларов. Руководителями двух стран поставлена задача – в ближайшее время увеличить темпы роста минимум в два раза.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
В первые дни, в 1990-е годы наш товарооборот совместный составил всего 60 миллионов американских долларов. С января по ноябрь прошлого года наш товарооборот уже составил 3 миллиарда 450 миллионов американских долларов. В 50 раз больше, чем предыдущие цифры нашего товарооборота. Это очень показательные результаты, которые говорят об огромном прогрессе нашего сотрудничества и масштабе сотрудничества.
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