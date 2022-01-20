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В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?

20 января 2022 19:19
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Новости Беларуси. Контракты на более чем 50 миллионов долларов и полсотни соглашений о сотрудничестве. Впервые Всемирная выставка «ЭКСПО» проходит на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии – в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4D-биопринтер, беспилотник и IT-разработки. Какими белорусскими экспонатами интересуются посетители на «ЭКСПО-2020» в ОАЭ? Читайте здесь.  

В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Чтобы привлечь посетителей, каждый павильон идет на различные ухищрения. В Колумбии готовят смузи из экзотических фруктов, а в Китае устраивают световое шоу. Беларусь зазывает живой музыкой.   

В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?-4

Привет, Беларусь! Привет, белорусский павильон! Я обожаю вашу группу «Вытинанка».  

В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?-7

Я обожаю их всех! Спасибо большое!  

Самобытные и колоритные – заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Вытинанка» уже в третий раз представляет страну на Всемирной выставке. По словам артистов, масштаб этой трудно будет превзойти.   

В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?-10

Петр Остапчук, руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси «Вытинанка»:  
Для полешука характерно, что он всегда сцiплы, добрый, самое главное, работящий. Все видит, старается познать, обогатиться в этом мире на благо всех людей и самому развиваться. Я думаю, что если будут проводиться такие вот «ЭКСПО», если будет мир на земле, будем дружить, есть будущее у полешуков, есть у нашей республики прекрасной, Беларуси. 

Контракты на 50 млн долларов, 192 страны-участницы. Как проходит «ЭКСПО-2020» в Арабских Эмиратах для Беларуси? – читайте здесь.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Петр Остапчук # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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