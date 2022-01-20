В Колумбии – смузи, в Китае – световое шоу. Как зазывает посетителей белорусский павильон на «ЭКСПО-2020»?

Новости Беларуси. Контракты на более чем 50 миллионов долларов и полсотни соглашений о сотрудничестве. Впервые Всемирная выставка «ЭКСПО» проходит на территории Ближнего Востока, Африки и Южной Азии – в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4D-биопринтер, беспилотник и IT-разработки. Какими белорусскими экспонатами интересуются посетители на «ЭКСПО-2020» в ОАЭ? Читайте здесь.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы привлечь посетителей, каждый павильон идет на различные ухищрения. В Колумбии готовят смузи из экзотических фруктов, а в Китае устраивают световое шоу. Беларусь зазывает живой музыкой.

Привет, Беларусь! Привет, белорусский павильон! Я обожаю вашу группу «Вытинанка».

Я обожаю их всех! Спасибо большое! Самобытные и колоритные – заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Вытинанка» уже в третий раз представляет страну на Всемирной выставке. По словам артистов, масштаб этой трудно будет превзойти.