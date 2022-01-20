«На таком высоком уровне ещё ни разу не награждали». В Минске чествовали лучших сотрудников МЧС

Новости Беларуси. Техническое пополнение в автопарке МЧС. Ведомству передали свидетельства на 58 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кульминацией встречи стало награждение лучших сотрудников.

Наши спасатели неоднократно доказывали свой высокий уровень и на международных соревнованиях, участвовали в ликвидации пожаров не только на родине, но и за рубежом. Лучшим представителям Министерства вручили медали, почетные грамоты и благодарности.

Максим Боровицкий, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 2 Новополоцка:

В прошлом году, в июне, получилось так, что в свободное от несения службы время, находясь дома, обнаружил пожар и спас человека. Получить такую медаль, конечно, очень приятно, очень волнительно. До сих пор еще волнение присутствует. На таком высоком уровне еще ни разу не награждали.