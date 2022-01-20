Новости Беларуси. Техническое пополнение в автопарке МЧС. Ведомству передали свидетельства на 58 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автоцистерны с большим запасом воды, квадроциклы, автолестницы, автомобили для поисково-спасательных работ. Это весомый вклад в укрепление материально-технической базы. А главное, сделано спецоборудование в Беларуси.

Кульминацией встречи стало награждение лучших сотрудников. Наши спасатели неоднократно доказывали свой высокий уровень и на международных соревнованиях, участвовали в ликвидации пожаров не только на родине, но и за рубежом. Лучшим представителям Министерства вручили медали, почетные грамоты и благодарности.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Технику нужно обновлять, потому что есть новые разработки этой техники, современные, которые позволяют оперативно – первое – прибывать на место происшествия, второе – активно принимать меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций (от пожара до спасения человека, который попал в беду). Эта техника будет укомплектована современным оборудованием, инструментом, для того чтобы выполнить ту работу, которую спасатель должен выполнить на месте происшествия.

МЧС Беларуси сегодня – это выстроенная система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера. А обновление автопарков – вклад государства в безопасность белорусов.