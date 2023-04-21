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Александр Лукашенко поздравил коллектив Оперативно-аналитического центра при Президенте с днём его образования

21 апреля 2023 07:45
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Новости Беларуси. Их задача – обеспечивать защиту государственных секретов, стоять на страже безопасности в виртуальном пространстве и противодействовать коррупции на высших уровнях. Сотрудники Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси празднуют сегодня, 21 апреля, важную дату – день образования службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем коллектив поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Оперативно-аналитического центра при Президенте с днём его образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданный 15 лет назад, сегодня он является мощным и эффективным инструментом обеспечения национальной безопасности государства. Вы стоите на страже интересов суверенной Беларуси в самом эпицентре рисков и угроз, порожденных стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий. Ваше оружие – высокий интеллект, незаурядный ум и нестандартное мышление.

Президент поблагодарил сотрудников центра за безупречную работу, профессионализм и своевременное реагирование на вызовы времени.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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