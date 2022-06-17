«Были вещи, с которыми я просто не могла смириться». Вот почему учитель начальных классов ушла в сферу бизнеса

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Богданова, карьерный и лайф-коуч, HR в международной IT-компании:
Я по первому образованию педагог, учитель начальных классов. Я умудрилась поработать немного в школе, поняла, что очень люблю эту работу, но не все так гладко, как мне бы хотелось. Розовые, детские мечты – с семи лет мечтала стать педагогом, я стала.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Это, наверное, присуще любой профессии – кажется одно, но по факту другое?
Елена Богданова:
Да, но были вещи, с которыми я просто не могла смириться. Я поняла, что, значит, мне пора менять место. Так сложилось, что через несколько лет я ушла в сферу бизнеса, в частную компанию. Там стала развиваться в управленческом опыте и опыте работы с людьми. Я фактически 13 лет работаю в сфере HR – это human resources, управление человеческими ресурсами.
Татьяна Савчик:
То есть можно в полной мере сказать, что вы дело своей души нашли?
Елена Богданова:
Да, я горжусь тем, что ни дня не работала на нелюбимой работе.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Менять не планируете?
Елена Богданова:
Менять не планирую, я углубляюсь больше в эту сферу. Просто там очень много разных участочков, которые можно освоить. Можно знать много, но сверху, а можно глубоко погружаться в определенные сферы. Для меня это просто океан возможностей и то, где действительно можно развиваться.
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