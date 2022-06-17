«Были вещи, с которыми я просто не могла смириться». Вот почему учитель начальных классов ушла в сферу бизнеса

Людей, которые довольны абсолютно всем, катастрофически мало. Всегда хочется чего-то большего, но зачастую мы просто боимся сделать первый шаг. О том, нужны ли человеку кардинальные перемены и как безболезненно развернуть вектор судьбы в другую сторону, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Богданова, карьерный и лайф-коуч, HR в международной IT-компании:

Я по первому образованию педагог, учитель начальных классов. Я умудрилась поработать немного в школе, поняла, что очень люблю эту работу, но не все так гладко, как мне бы хотелось. Розовые, детские мечты – с семи лет мечтала стать педагогом, я стала.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это, наверное, присуще любой профессии – кажется одно, но по факту другое?

Елена Богданова:

Да, но были вещи, с которыми я просто не могла смириться. Я поняла, что, значит, мне пора менять место. Так сложилось, что через несколько лет я ушла в сферу бизнеса, в частную компанию. Там стала развиваться в управленческом опыте и опыте работы с людьми. Я фактически 13 лет работаю в сфере HR – это human resources, управление человеческими ресурсами.