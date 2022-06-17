Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в столице наградили лучших медицинских работников. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Современный медик – это постоянно повышающий свои знания специалист, который готов в любое время прийти на помощь. На открытии 9-й детской поликлиники глава государства сказал, что, несмотря на сложное время, мы не приостановили решение ни одной задачи. Ведь мы не остановили ни строительство, ни реконструкцию ни одного учреждения. Сегодня все-таки праздник, и в такие дни хочется просто говорить слова благодарности нашим коллегам.