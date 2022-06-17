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Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: «Современный медик – это постоянно повышающий свои знания специалист»

17 июня 2022 17:06
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Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в столице наградили лучших медицинских работников. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: «Современный медик – это постоянно повышающий свои знания специалист»-1

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:  
Современный медик – это постоянно повышающий свои знания специалист, который готов в любое время прийти на помощь. На открытии 9-й детской поликлиники глава государства сказал, что, несмотря на сложное время, мы не приостановили решение ни одной задачи. Ведь мы не остановили ни строительство, ни реконструкцию ни одного учреждения. Сегодня все-таки праздник, и в такие дни хочется просто говорить слова благодарности нашим коллегам.  

«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы – подробности здесь.   

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Елена Богдан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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