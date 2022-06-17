«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы

Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в столице наградили лучших медицинских работников. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Грамотами и дипломами от руководства города удостоены около 30 человек. Это врачи, медсестры и лаборанты – все те, кто каждый день помогает минчанам оставаться здоровыми. Также выбрали и победителей городского этапа конкурса «Врач года Беларуси». Отдельно отметили коллектив станции скорой помощи и ветеранов труда. Награждение стало кульминацией торжественных мероприятий. Поздравления и праздничные концерты прошли в каждом медицинском учреждении столицы.

Татьяна Марцинкевич, врач-невролог 34-й центральной районной клинической поликлиники:

Чувствуется ответственность, потому что такая высокая награда у меня впервые, но будем стараться, чтобы она была не последняя.

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:

Праздник этот особенный для нас, потому что это наш профессиональный праздник. Мы гордимся тем, что мы являемся медицинскими работниками. И ребята, когда они приходят к нам, сразу после поступления мы, кроме академических знаний, прививаем им любовь к профессии.