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«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы

17 июня 2022 17:00
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Новости Беларуси. В преддверии профессионального праздника в столице наградили лучших медицинских работников. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы-1

Грамотами и дипломами от руководства города удостоены около 30 человек. Это врачи, медсестры и лаборанты – все те, кто каждый день помогает минчанам оставаться здоровыми. Также выбрали и победителей городского этапа конкурса «Врач года Беларуси». Отдельно отметили коллектив станции скорой помощи и ветеранов труда. Награждение стало кульминацией торжественных мероприятий. Поздравления и праздничные концерты прошли в каждом медицинском учреждении столицы.  

«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы-4

Татьяна Марцинкевич, врач-невролог 34-й центральной районной клинической поликлиники:  
Чувствуется ответственность, потому что такая высокая награда у меня впервые, но будем стараться, чтобы она была не последняя.  

«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы-7

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:  
Праздник этот особенный для нас, потому что это наш профессиональный праздник. Мы гордимся тем, что мы являемся медицинскими работниками. И ребята, когда они приходят к нам, сразу после поступления мы, кроме академических знаний, прививаем им любовь к профессии.  

«Такая высокая награда у меня впервые». Во Дворце Республики были награждены лучшие медицинские работники столицы-10

Система здравоохранения города динамично развивается. Только в 2022 году в коллективы учреждений придет свыше тысячи молодых специалистов. Совсем скоро двери распахнет Минский городской клинический центр детской стоматологии. Уже принимает пациентов 9-я детская поликлиника, после капитального ремонта открыты 6-я и 16-я поликлиники.  

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: «Современный медик – это постоянно повышающий свои знания специалист» подробности здесь.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Татьяна Марцинкевич # Светлана Данилкович # Елена Богдан # Фотофакт

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