Есть возможность получить жильё. Где украинец может трудоустроиться в Брестской области?

Новости Беларуси. Проблемные вопросы трудоустройства граждан Украины, бегущих от военных действий, обсудили в Бресте. За круглым столом собрались представители служб, которые готовы без формальных проволочек и документальной волокиты поспособствовать оперативному трудоустройству переселенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С февраля за помощью в Брестской области обратились порядка 1 800 мигрантов-беженцев из Украины. Некоторые следуют через регион транзитом, но многие остаются и хотят наладить новую мирную жизнь, найти жилье и работу. В этом им помогают центры занятости, отдел по миграции, волонтеры Красного Креста.

Николай Кузьмицкий, председатель Брестской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Создать некое методическое пособие, которое позволило бы упростить механизм работы всех заинтересованных в социализации этой категории граждан. Больше всего предложений со стороны сельхозпредприятий. Есть агрогородки, есть возможность с работы получить жилье.

Владимир Колесников, начальник отдела комитета по труду, занятости и социальной защите населения Брестского облисполкома:

Для категории граждан из Украины нет необходимости согласовать трудоустройство со службой занятости. Комитет по труду формирует еженедельно перечень организаций, готовых принимать на работу иностранцев (граждан Украины) с предоставлением жилья. Этот еженедельный перечень мы передаем в том числе в Красный Крест. И граждане могут смотреть и выбирать для себя вакансии и обращаться к нанимателям.