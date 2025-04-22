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Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий

22 апреля 2025 17:49
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Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди нанимателей ведущие промышленные предприятия, строительные организации, объекты торговли, а также представители ресторанного и гостиничного бизнеса. На выбор самые разные вакансии: от рабочих профессий до эксклюзивных предложений. Так, например, ищут командира воздушного судна и инженера-микробиолога. В 2025 году особое внимание молодежи. Прямо на месте юноши и девушки могли присоединиться к студотрядовскому движению.

Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий-2

Алина Докучаева, студентка БГПУ имени Максима Танка:
Мы как студенты педагогического университета представляем наши педагогические отряды. Наибольший спрос – это, наверное, работа именно с детьми, так как все-таки мы будущие педагоги. Соответственно, педагогические отряды направлены на работу с детьми. Молодежь интересуется, как им можно попасть в наши ряды.

Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий-4

Алена Лычковская, учащаяся Индустриально-педагогического колледжа:
Сюда пришла поискать работу на лето. Хотелось бы попробовать себя в туризме. Очень нравится. Здесь очень хорошо все организовано. Все отвечают на поставленные мной вопросы.

Около 10 тысяч рабочих мест предложили минчанам на городской ярмарке вакансий-6

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета – начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Более 60 % – это вакансии по рабочим профессиям. Безусловно, сегодня нанимателям нужны квалифицированные кадры. В ярмарке вакансии у нас есть отдельная секция «Профориентация для взрослых». Я всегда говорю, что необходимо повышать свой профессиональный уровень, повышать свою квалификацию, потому что наши наниматели сегодня хотят видеть квалифицированных, подготовленных работников.

Городская ярмарка вакансий продлится три дня. В среду соискателей ждут в городском управления занятости населения, а в четверг в торговом центре «Столица».

# Работа в Беларуси

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