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Куда звонить белорусам, чтобы сообщить о завышении цен в магазинах?

08 октября 2022 08:46
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Новости Беларуси. Стабилизация ценовой ситуации и сдерживание темпов инфляции в Беларуси. После принятия директивы Президента на первую встречу собралась рабочая группа, которая будет держать на контроле рост цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет председатель Совета Республики.

Куда звонить белорусам, чтобы сообщить о завышении цен в магазинах?-1

Руководители министерств и ведомств, парламентарии и эксперты должны не только держать все на контроле, но и в 10-дневный срок представить в Совмин четкие меры, которые стабилизируют ситуацию на потребительском рынке. Ну а пока помочь в этом могут и жители Беларуси.

Комитет госконтроля предлагает сообщать о фактах завышения цен на короткий номер 191. По этому телефону с 9:00 до 18:00, в том числе и в выходные дни (в воскресенье – до 13:00), могут позвонить и представители торговых организаций, если производители вдруг поставляют им продукцию по цене выше той, что была до 5 октября.  Сведения оперативно проверят и при необходимости используют, проводя контрольные мероприятия.

Куда звонить белорусам, чтобы сообщить о завышении цен в магазинах?-4

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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