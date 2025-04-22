Сергеенко: нельзя научить патриотизму, патриота нужно воспитать

Книгу «Неизвестные страницы войны открывают депутаты белорусского парламента» презентовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в кинотеатре «Победа». И не случайно. Это первый кинотеатр, который был восстановлен в послевоенном Минске.

Редчайшие фотографии, наградные листы и боевые характеристики. В издании собраны уникальные материалы о фронтовиках, партизанах, тех, кто приближал Великую Победу. История Великой Отечественной войны отзывается в сердце каждого белоруса, ведь в каждой семье хранят память о предках, на фронтах и в тылу, боровшихся с фашизмом. В книге нашли отражение героические подвиги и судьбы родных и близких депутатов и сотрудников Секретариата Палаты представителей, а также рассказы о жителях их округов, которые прошли через тяжелые испытания войны.

Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Замечательная идея воплощена в жизнь и позволила увековечить память в том числе и моего близкого родственника, моего деда Лиса Василия Артемовича, который в 1944 году был призван в Красную армию, прошел войну до Берлина, был награжден двумя медалями «За отвагу», причем номер за номером, одновременно были вручены эти награды.

В годы войны на белорусской земле нацисты создавали лагеря смерти, где мирные жители испытывали на себе все ужасы фашистского режима. Гитлеровцы не щадили ни взрослых, ни детей. И по сей день поисковые батальоны устанавливают новые факты зверств, находя останки погибших. Страшные цифры растут с каждым годом, напоминая нам о ценности жизни и мужестве тех, кто сражался за нашу свободу. Книга «Неизвестные страницы войны открывают депутаты белорусского парламента» – важный вклад в сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни ради будущих поколений. Ирина Астапенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно показать эти истории, рассказать всем. Материалов очень много. И очень активно депутаты поддержали эту инициативу и рассказывали о своих округах, о своих районах, о жителях, которые прошли через войну.