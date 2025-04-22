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Белорусские шашисты завоевали 10 медалей молодёжного ЧЕ

22 апреля 2025 17:57
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В Турции проходит молодежный чемпионат Европы по шашкам. Спортсмены соревнуются в разных возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рапиде успешно выступили представители Беларуси. Отечественные шашисты завоевали 10 наград, из них три золотые. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Виктория Николаева, Евгения Швед и Анна Заболотских. Серебряными призерами турнира стали Артем Тихонов, Павел Бокий и Михаил Устименко. Бронзу добыли Георгий Таранин, Марат Лев, Вероника Телевная и Максим Федосов. 23 апреля стартуют соревнования в классической программе.

# Спортивные соревнования

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