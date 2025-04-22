Белорусские шашисты завоевали 10 медалей молодёжного ЧЕ

В Турции проходит молодежный чемпионат Европы по шашкам. Спортсмены соревнуются в разных возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рапиде успешно выступили представители Беларуси. Отечественные шашисты завоевали 10 наград, из них три золотые. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Виктория Николаева, Евгения Швед и Анна Заболотских. Серебряными призерами турнира стали Артем Тихонов, Павел Бокий и Михаил Устименко. Бронзу добыли Георгий Таранин, Марат Лев, Вероника Телевная и Максим Федосов. 23 апреля стартуют соревнования в классической программе.