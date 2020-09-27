«Была испорчена не одна тонна молока». Сыровары рассказали, как долго учились делать сыр

Новости Беларуси. На Могилевщине возражают совершенно уникальное гастрономическое наследие. Традиция домашнего сыроварения – одна из самых вкусных традиций Беларуси. Но без тайных рецептов ничего не получится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамара Твердовская, сыровар: Берем кастрюлю, ставим на плитку, заливаем литр молока, ждем, пока оно нагреется у нас до 90 градусов.

Навыки сыроварения Тамаре Твердовской знакомы с детства. Но 8 лет назад кустарное ремесло трансформировалось в нечто большее.

Тамара Твердовская: У меня появилась такая идея – оттапливать молоко. Начали с чесноком и укропом делать, потом с паприкой, сладкий, с цукатами мы делаем. С изюмом делаем и плавленые еще делаем сыры .

А 5 лет назад в усадьбе «Сырная долина» в деревне Рудня появился и гостевой домик с камином и всеми атрибутами для создания сырных кругляшей. Варить просто сыры на заказ Тамаре стало скучно, да и популярность мастерства росла в геометрической прогрессии.

Тамара Твердовская: Еще не было ни разу, чтобы у меня сыр не получился. И сыр всегда уходит на ура. Даже иногда бывает, что клиенты не дают ему даже остыть. Приезжают и прямо из-под пресса горячий забирают .

Елена Палховская, сыровар: Понимаете, когда готовишь сыр, азарт наступает. Каждый раз хочется чего-то большего достичь. Заниматься сыроварением – это дело прибыльное. Можно заработать на отпуск, на отдых и для себя .

Сегодня Елена Палховская из деревни Ходорово уже сыровар-профи. Ее конек – твердые сыры. Но четыре года назад, на старте ремесла, не только первый блин был комом.

Елена Палховская:

Был испорчен не один километр марли, не одна тонна молока. Почему-то у меня не получалось, сыр прилипал к марле, из формы нельзя было его достать.

У каждого сыровара свой неповторимый почерк. Да и специализацию на видах никто не отменял. Одна хозяюшка – гуру сулугуни, другая – мастер адыгейского.

Тамара Твердовская:

Я хочу, чтобы наши традиции жили и в дальнейшем, чтобы наши дети, внуки, правнуки продолжали наши старинные традиции, чтобы они не умирали, чтобы сыр варили и в дальнейшем.