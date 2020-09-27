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«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес

27 сентября 2020 20:48
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Новости Беларуси. Славгородский кооператив решился взять под крыло сыроваров из соседних районов: Чериковского и Краснопольского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К слову, их не только одно мастерство объединяет. Это еще и юго-восток Могилевской области. Здесь люди живут под особой заботой государства. Программой развития этого региона предусмотрен ряд преференций. В том числе и для бизнеса на селе.

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес-1

Людмила Ерофеева, старший сыровар потребительского кооператива «Гиженский аграрий»:
Я всегда говорила, что только ленивый не может заработать. И на селе сейчас очень большие возможности. И благодаря нашему Президенту, с которым в этом году я уже встречалась второй раз. На открытии моста он пробовал второй раз наши сыры. И он всегда восхищается нашим сыром. Он дает стимул и говорит, что будет поддерживать.

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес-4

Сегодня Славгородский сыр – это уже бренд гастрономический. Многочисленные победы в конкурсах, гранты на развитие предпринимательства. У идейного вдохновителя сырного бизнеса Людмилы Ерофеевой в планах не только привлечение к ремеслу соседей, но и расширение рынков сбыта.

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес-7

Людмила Ерофеева:
Чтобы их подучить и вместе выступать под одним брендом. Товарный знак «Гаспадарчы сыр». И теперь будет вот такой логотип нашего сыроварения – кувшин с молоком. То есть все начинается с молока. Не было бы молока, и не было бы сыраПрискорбно, конечно, что сейчас происходит в нашей столице. Я переживаю за то, чтобы был мир. Мы все сыровары, когда собираемся, мы за мирную, стабильную, процветающую Беларусь.

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес-10

В Славгородском районе запустили и новый стартап  школу сыроварения. Свой бесценный опыт уже мастера этого ремесла будут передавать начинающим. А в конце осени в районе пройдет и сырный фест «Гаспадарчы сыр».

# Еда # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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