«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес
Новости Беларуси. Славгородский кооператив решился взять под крыло сыроваров из соседних районов: Чериковского и Краснопольского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
К слову, их не только одно мастерство объединяет. Это еще и юго-восток Могилевской области. Здесь люди живут под особой заботой государства. Программой развития этого региона предусмотрен ряд преференций. В том числе и для бизнеса на селе.
Людмила Ерофеева, старший сыровар потребительского кооператива «Гиженский аграрий»:
Я всегда говорила, что только ленивый не может заработать. И на селе сейчас очень большие возможности. И благодаря нашему Президенту, с которым в этом году я уже встречалась второй раз. На открытии моста он пробовал второй раз наши сыры. И он всегда восхищается нашим сыром. Он дает стимул и говорит, что будет поддерживать.
Сегодня Славгородский сыр – это уже бренд гастрономический. Многочисленные победы в конкурсах, гранты на развитие предпринимательства. У идейного вдохновителя сырного бизнеса Людмилы Ерофеевой в планах не только привлечение к ремеслу соседей, но и расширение рынков сбыта.
Людмила Ерофеева:
Чтобы их подучить и вместе выступать под одним брендом. Товарный знак «Гаспадарчы сыр». И теперь будет вот такой логотип нашего сыроварения – кувшин с молоком. То есть все начинается с молока. Не было бы молока, и не было бы сыра. Прискорбно, конечно, что сейчас происходит в нашей столице. Я переживаю за то, чтобы был мир. Мы все сыровары, когда собираемся, мы за мирную, стабильную, процветающую Беларусь.
В Славгородском районе запустили и новый стартап – школу сыроварения. Свой бесценный опыт уже мастера этого ремесла будут передавать начинающим. А в конце осени в районе пройдет и сырный фест «Гаспадарчы сыр».