Сергей Клишевич: «У нас небогатое государство, мы не можем себе позволить погрязнуть в политическом хаосе»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич. Нашему государственному аппарату тоже тяжело двигаться без таких конкретных ориентиров

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы тоже видим, что мы требуем, есть в обществе запрос на национальную идею, на тот ориентир, куда двигаться нам всем. Это касается не только простых граждан, нашему государственному аппарату, нашей идеологической вертикали тоже тяжело двигаться без таких конкретных ориентиров. Сегодня мы видим результаты такого движения, где-то, может быть, не совсем удачные. На мой взгляд, одним из постулатов или основным постулатом – и мы это слышали в выступлении Президента на инаугурации – была идея социального государства. То, на чем сегодня стоит наша республика, это учителя, врачи, рабочие, крестьяне. У нас сегодня нет, так скажем, достаточно крупных – и слава богу – и тоже это было сделано благодаря политике Президента, у нас нет сегодня олигархата, который с огромными деньгами будет управлять, решать и определять направление. Сегодня народ определяет фактически все векторы развития нашего государства. И поддержка этого народа, в виде социального государства, оказывается по разным направлениям – медицина, образование, спорт, культура. Это сегодня приоритет. Если мы будем двигаться по этому пути, а это было заявлено на инаугурации, то мы сохраним то государство, которое у нас сегодня есть – Республику Беларусь. Юлия Бешанова, СТВ:

Но это же нужно сформулировать. Социальное государство может быть идеологией белорусского государства: поддержка каждого, кто нуждается Сергей Клишевич:

Конечно, над этим нужно думать. Для этого есть еще одна наша национальная особенность, такая форма общения народа и определения векторов развития нашего государства как Всебелорусское народное собрание, которое, в ближайшее время, я думаю, состоится. Там это вопрос, я думаю, будет обсуждаться. По крайней мере, мы, как возможные участники, будем его поднимать. Поэтому социальное государство тоже может быть идеологией белорусского государства: поддержка каждого, каждого, кто нуждается, в том числе это касается работы с бизнесом, с людьми, у которых есть много денег, их отношение к этой позиции. Они должны думать, а сейчас по большей части так и происходит, не только про свой кошелек, свои идеи как больше заработать, но и должны думать про всех остальных, кто рядом с ними, про простых белорусов.

Юлия Бешанова:

Но ведь Беларусь во многом наследница и советских традиций. Мы, наверное, единственные, кто отмечает ноябрьские праздники. Государство готовит какие-то подарки для общества, вводит в строй социальные объекты. Как вписать вот это наследие? Сергей Клишевич:

Мы получили впервые прообраз суверенного и независимого государства – в будущем Республики Беларусь – благодаря нашему историческому периоду развития в советском государстве. Мы должны четко определять это и не стесняться этого, а везде говорить, в том числе подавая это современными формами. Потому что наши оппоненты, как мы сегодня видим, не стесняются ничего. Они могут брать те факты, которые были, дописывать, допридумывать, формировать, делать им соответствующее оформление, этикетку и, попросту говоря, продавать обществу, молодежи.

Нам нужно научиться – мы даже умеем – нам нужно делать это, в том числе опираясь на советский период нашей истории, потому что это основа нашего государства, не надо стесняться вклада Ленина, Сталина, про это нужно говорить, только современным языком. Это будут понимать наши люди, пока еще есть люди советского периода, которые живут, у них уже возраст, они помнят, они знают, помнят, они это помогут нам сделать для своих детей, для потомков. Иначе мы упустим время и потом уже молодежи не расскажем про этот период истории и не сможем доказать. Юлия Бешанова:

Сейчас само слово «идеология» зачастую носит негативный оттенок. Как понять это и, может быть, нужны какие-то новые формы, по-другому работать с молодежью? Молодежь выходит на улицы, и у них появляется своя замещающая идеология, которая формируется в том числе в сообществах. Они не управляют сами собой – ими управляют извне, какой-то частью Сергей Клишевич:

То, что сегодня происходит, это достаточно хороший для нас опыт. Мы столкнулись впервые, наверное, с такой вот попыткой внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы понимаем, что те люди, которые выходят, что бы мы им ни предложили, какие бы лифты для них ни были в нашей стране, они в любой случае выйдут. Потому что это люди, на которых оказывается, к сожалению, информационное и, в том числе психологическое воздействие. Они, по сути дела, не управляют сами собой – ими управляют извне, какой-то частью. Какая-то часть действительно верит в те идеи, которые пропагандируются извне, либо это их идеи были по жизни.

Мы должны понимать, что мы не пропишем как в законе, так и в Конституции какие-то нормы, постулаты и правила, которые бы удовлетворили всех 100 %. Это невозможно сделать. Наша задача – удовлетворить большинство. В том числе будет идти борьба за то, как там будут обозначены идеологические постулаты нашего государства – в каких формах, в каких-то конкретных словах. Думаю, огромная дискуссия развернется. Может быть, даже одна из самых жарких на полях наших общественных организаций, трудовых коллективов, студенческих коллективов, как это все обозначить. Никто не скажет, что Беларусь хочет потерять какую-то часть территории. Это незыблемо, это должно быть прописано в Конституции У нас есть прекрасный пример, на который мы можем посмотреть, чтобы не наступать на те же грабли – посмотреть опыт наших российских товарищей, которые совершенно недавно прошли этот этап. Там у них четко прописаны идеологические – не все, потому что это огромное государство – другие особенности и традиции, но идеологические какие-то постулаты они там прописали. И они, кстати говоря, особо не нашли ни у одной, наверное, политической или общественной силы никакого сопротивления. Это территориальная целостность государства и всяческая защита нашей территориальной целостности – для нас это тоже. Никто не скажет, что Беларусь хочет потерять какую-то часть территории. Это незыблемо, это должно быть прописано в Конституции. К примеру, мы могли бы это взять, посмотреть, как это будет прописано.

Мы сегодня видим, к сожалению, достаточно много сделано нашими противниками в вопросе дискредитации нашей Великой Победы, того события, которое легло в основу Дня Независимости нашей страны и, по сути дела, основания нашего государства и всех тех, которые сегодня на нас клевещут с разных сторон. Защитить победу, защитить героев победы мы обязаны, чтобы, не дай бог, мы не превратились в Украину, где вот эти факельные шествия и все остальное. Пока наши противники здесь недалеко продвинулись, этот постулат тоже незыблем в обществе, никто не скажет, что наши деды и прадеды такие же оккупанты, как фашисты, или какие-то мародеры, или захватчики Европы. Никто. Сегодня мы все с этим согласны, но на молодежь активно давят с другой точки зрения. Это мы должны защитить в Конституции. Если кто-то выступает против этого, этот человек нарушает наш главный в нашей стране закон, в других нормативных актах мы пропишем ответственность. Юлия Бешанова:

Это как раз общая национальная идея, которая сможет объединить всех. Сергей Клишевич:

Идеологическая вертикаль создана, и мы обязаны ее сохранить. Она сегодня нам важна, а в современных условиях ее значимость еще больше вырастает. Но мы должны дать ей точки опоры: на что смотреть, на что ориентироваться, что хорошо, а что – плохо. К сожалению, в последние годы у нас было намешано здесь всего – от националистических до индивидуалистических идей. Здесь не разберется даже профессура академии: где, куда, как, чего, на чем строить наше государство, на каких исторических, философских, политических постулатах? Поэтому мы должны здесь не с планов начать, а с концепции, с самой верхушки. Национальное собрание поможет. Мы не должны бояться говорить, что это хорошо для нашего государства, а это – плохо

Юлия Бешанова:

Это должно быть понятно айтишнику и хлеборобу. Она не должна быть дутой, мифической. Сергей Клишевич:

Конечно. И мы не должны бояться говорить, что вот это хорошо для нашего государства, а вот это – плохо. Потому что порой все хотят быть белыми и пушистыми. На хорошем делаем упор, а на плохом – забываем. Но этим плохим пользуется наши недруги, которые рекламируют это в совсем другом ключе и получается, в обществе, в идеологической вертикали, нет четкой линии, по которой нам нужно двигаться, потому что вроде бы как бы вот это, а вот эти факты прикрываются. Юлия Бешанова:

Смотрите, как быстро наши оппоненты смогли сформулировать те самые лозунги, которые запали в сознание, которые сейчас очень активно используются. Ведь это тоже работа.