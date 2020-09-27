«Бизнес в глубинке – не так-то просто». Семья сыроваров рассказала о своём деле

Новости Беларуси. Чтобы приготовить килограмм сыра, нужно не меньше десяти литров молока, а потому каждая мастерица держит в хозяйстве буренок. Алевтина Александрова решилась разводить альпийских коз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На переезд из Украины в деревню Гронов Чериковского района семья Алевтины долго не решалась. Хозяйка усадьбы здесь родилась и выросла, а вот для мужа-украинца сменить городские будни на сельские было тем еще испытанием.