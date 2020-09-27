«Бизнес в глубинке – не так-то просто». Семья сыроваров рассказала о своём деле
Новости Беларуси. Чтобы приготовить килограмм сыра, нужно не меньше десяти литров молока, а потому каждая мастерица держит в хозяйстве буренок. Алевтина Александрова решилась разводить альпийских коз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На переезд из Украины в деревню Гронов Чериковского района семья Алевтины долго не решалась. Хозяйка усадьбы здесь родилась и выросла, а вот для мужа-украинца сменить городские будни на сельские было тем еще испытанием.
Но сегодня в сырном бизнесе уже практически вся большая семья – шестеро детей и четверо внуков.
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Алевтина Александрова, сыровар:
Даже сама себя вспоминая раньше, я бы никогда не подумала, что когда-то буду вообще держать хозяйство. Летом я перерабатывала 15 литров молока, выходила головка сыра: 1,5 – 1,7 килограмма сыра.
Начинала с простого сливочного. Сегодня в арсенале хозяйки с десяток сортов.
Алевтина Александрова:
Адыгея, чечил, моцарелла, качотта, более сложные сыры. Стремимся, хотим и дальше развиваться.
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Алевтина признается: заниматься бизнесом в одиночку в глубинке не так-то просто. Отдельный квест – поиск клиентов.