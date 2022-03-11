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«Был небольшой ажиотаж пару дней назад». Что происходит в магазинах Беларуси?

11 марта 2022 19:00
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Новости Беларуси. Нехватки товара на полках народный контроль тоже не выявил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша съемочная группа решила лично убедиться в этом и заглянула в ближайший магазин. Результат на лицо – белорусской и зарубежной продукции в избытке.

«Был небольшой ажиотаж пару дней назад». Что происходит в магазинах Беларуси?-1

Анна Хаткевич, заведующая торговым объектом:
Все поставщики выполняют свои обязательства. Был небольшой ажиотаж пару дней назад. Но брали, я бы не сказала, что прямо упаковками. Вместо одной – две-три. Сейчас покупатели опять плавно ходят в магазин, покупают необходимые товары. Я бы не сказала, что они затариваются чем-то. Все есть, на складах тоже есть запасы. Если где-то что-то даже разберут, это своевременно пополняется.

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# Торговля в Беларуси # Константин Герцев

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