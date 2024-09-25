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Бузин: Военная доктрина на 10-15 лет будет обеспечивать решение всех задач, необходимых для страны

25 сентября 2024 19:08
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим обстановку вокруг Беларуси и поговорим об оружии будущего. В эфире председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, член Совета Палаты представителей Николай Бузин.

Бузин: Военная доктрина на 10-15 лет будет обеспечивать решение всех задач, необходимых для страны-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, член Совета Палаты представителей:
Мы существенно проработали вопросы, связанные с информационным воздействием, кибервоздействием. И когда говорят, что военные готовятся не к тем войнам, не верьте. Не верьте, пожалуйста. Я не знаю, как в других государствах, но мы весь передовой опыт, перелопачиваем, находим там рациональные зерна. И именно их вкладываем на перспективу. Сегодняшняя наша Военная доктрина, которую мы совсем недавно приняли на Всебелорусском народном собрании, она как минимум на 10-15 лет будет работать и обеспечивать все необходимые решения всех задач, необходимых для страны, для народа и для нашего государства. В том случае, если мы будем четко следовать тому, что там написано.

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# Национальная безопасность # Николай Бузин # Григорий Азаренок

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