«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Кто у нас главный учитель журналистики? Безусловно, это Владимир Владимирович Познер. Человек, который сказал, что патриотизм присущ собакам, а высоко интеллектуальным людям он не присущ. Человек, который жил во Франции, Америке, человек, который всегда немножко со снобистским отношением подходил к своему земному отечеству. Но это главный авторитет для молодых журналистов.

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:

Может быть, но не для всех. Не для всех молодых журналистов он авторитет. И если такая ситуация сложилась у Познера, это говорит прежде всего о том, что человек оказался с гнильцой. Извините, как есть. Григорий Азаренок:

А как определить? Ведь он в советское время был не просто журналистом, он был на высших эшелонах, был пропагандист на Америку, корреспондент ТАСС на Америку. Это супер, перепроверенный в КГБ двести раз, самый ответственный солдат партии. Но наступают 1990-е… Татьяна Солодовникова:

Таких примеров масса. Нам не надо ходить далеко за этими примерами. Вспомните 2020 год. Сколько было людей, которые были причастны, наверху, которым многое давалось… Григорий Азаренок:

Латушко гимн пел громче всех.