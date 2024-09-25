«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Кто у нас главный учитель журналистики? Безусловно, это Владимир Владимирович Познер. Человек, который сказал, что патриотизм присущ собакам, а высоко интеллектуальным людям он не присущ. Человек, который жил во Франции, Америке, человек, который всегда немножко со снобистским отношением подходил к своему земному отечеству. Но это главный авторитет для молодых журналистов.
Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент:
Может быть, но не для всех. Не для всех молодых журналистов он авторитет. И если такая ситуация сложилась у Познера, это говорит прежде всего о том, что человек оказался с гнильцой. Извините, как есть.
Григорий Азаренок:
А как определить? Ведь он в советское время был не просто журналистом, он был на высших эшелонах, был пропагандист на Америку, корреспондент ТАСС на Америку. Это супер, перепроверенный в КГБ двести раз, самый ответственный солдат партии. Но наступают 1990-е…
Татьяна Солодовникова:
Таких примеров масса. Нам не надо ходить далеко за этими примерами. Вспомните 2020 год. Сколько было людей, которые были причастны, наверху, которым многое давалось…
Григорий Азаренок:
Латушко гимн пел громче всех.
Татьяна Солодовникова:
Это было всегда. И, к сожалению, это будет. Впереди у нас тоже интересные события, мы тоже много чего увидим в отношении людей, которые рядом, которые близки. Это человеческая природа. Ничего не сделаешь с этим.
Григорий Азаренок:
А вот другой пример – Анна Андреевна Ахматова, у которой страшная судьба. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, но я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Ее страна убила мужа, арестовала сына, страна закрыла ее для печати. Она стойко все это переживала и говорила – это все равно моя Родина, я здесь.
Татьяна Солодовникова:
Она была предана своей отчизне и понимала, что, возможно, были какие-то ошибки, которые совершала власть. Она их не принимала, но любила свою родину, ту землю, на которой она родилась.