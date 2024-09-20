Воскресенский: наш Президент – единственный политик, кто призывает к миру

Юрий Воскресенский, политолог:

Но вот американцы – они же очень прагматичные, практичные люди. И все-таки сейчас поедет в США на Генассамблею. Уже постил свои фоточки я видел сегодня, вчера. Он должен этому прагматизму, практичности научиться и понять, что мы соседи его. Мы соседи.

И раз мы соседи, надо договариваться. Тем более у нас, в отличие от их польско-украинских отношений, у них нет таких огромных геноцидов, трагедий. И у нас на таком простом уровне, бытовом, как говорят, очень теплые отношения между белорусами и поляками.



Григорий Азарёнок, СТВ:

Если вспомнить времена Польской Народной Республики, то более блестящих отношений не было ни с одной из стран Варшавского договора. Кстати, подавлять фашистские мятеж в Чехословакии, вводить именно войска, когда политбюро решалось делать – не делать, Польша предлагала и ГДР. Говорили: дайте нам, мы поедем, всех задавим, уничтожим. И приняли такое милитаристское решение.

Юрий Воскресенский:

Я думаю, что мы дождемся визита его в Беларусь, потому что как человек практичный, он должен понимать, что в регионе нужен мир. А сегодня единственный политик из тех, кто призывает к миру, – это Президент Лукашенко. Это Президент мира. У него мирная повестка.

И в интересах национальных Польши присоединиться к этому голосу. Потому что когда горит дом, то и все соседние дома тоже могут загореться. И это же очевидно. Поэтому после вот этой всей войны, волны хайпажорства, громких заявлений, мне кажется, надо уже быть политиком, быть дипломатом, стать над схваткой. И начать путь принуждения киевского режима к мирным переговорам надо с визита в Беларусь.

Потому что в такой бы союз, хотя бы ситуативный – Польша и Беларусь – может посадить киевский режим за стол переговоров.И наверняка будет и к этому склонять Америка после ноября.