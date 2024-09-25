Юлия Быкова: благодаря патриотически настроенным людям мы развиваем лучшее, что есть в стране

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Юлия Быкова, солистка группы AURA:

Каждый внутри уверен, что он прав. Но видя результаты твоей деятельности, твоего труда, видя цели, которые преследуют те, кто спонсирует белорусский национализм, кто пытался поднять голову в 2020-м. То, что ты говоришь на беларускай мове, автоматически означало, что ты патриот, белорус и хочешь лучшего стране.

Есть большая разница. Когда смотришь, как мы живем сейчас, что мы свою страну развиваем. Беларусь – страна, которая не располагает какими-то мощными ресурсами, тем не менее благодаря патриотически настроенным людям мы развиваем то лучшее, что есть в нашей стране, возможное и сверхвозможное, что у нас есть. Это лучшее доказательство, что наш внутренний патриотизм направлен на созидание.