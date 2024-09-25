Минск на республиканском конкурсе «Семья года» представят супруги Громыко с детьми – сходили в гости

Что можно считать одним из главных приоритетов государственной политики? Традиционные семейные ценности. Именно с этих ориентиров нас пытались сбить адепты европейской системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто бы мог подумать, что нам придется конституционно закреплять понятия мама-папа. И хорошо, что мы вовремя обезопасили себя от влияния западных тенденций. Союз мужчины и женщины остается центром нравственности и хранителем кода нации. На это не раз обращал внимание глава государства.

Важно, что мы не просто об этом говорим, но еще отмечаем и выделяем лучшие семьи, в том числе в различных конкурсах. Это не только становится примером для подражания, но и еще больше сплачивает людей, объединенных одной фамилией. Особенно приятно, когда достижения одной ячейки общества выходят на республиканский уровень. Сегодня расскажем о столичной семье Громыко. Ирина и Дмитрий воспитывают троих детей и прививают им традиционные ценности. В 2024 году супруги представят Минск на конкурсе «Семья года». Каков рецепт их семейного счастья и в чем секрет успеха в воспитании детей? В гостях у семейной команды побывала наш корреспондент Диана Головач.

В полном составе семья Громыко собирается только по вечерам и выходным. Работа, учеба, тренировки, репетиции. День расписан буквально по минутам, у каждого – свой график. Дмитрий работает учителем физкультуры в столичной школе, Ирина там же – преподает английский. Вместе пара воспитывает троих детей – Элину, Софию и Платона. Любовь – главное чувство в их семье.

Ирина Громыко:

Главный секрет воспитания детей – это, конечно же, любить своих детей. Понимать, что это дети, что они взрослыми еще не были. Они не знают многого, поэтому и требовать от них как с ребенка. Проводить больше времени. То есть самое главное, что мы можем дать своим детям, это, конечно же, свое время, внимание. Больше говорить, больше времени проводить вместе. Передавать им свои какие-то традиции, чтобы они тоже забрали что-то, свою частичку в свою будущую семью. Совместный труд. Это тоже важно. Благодаря поддержке государства счастье Громыко приумножилось и квадратными метрами. Совсем недавно большая и дружная семья переехала в трехкомнатную квартиру в новостройке.

Дмитрий Громыко:

Начнем с того, что мы 15 лет прожили в общежитии. Нам предлагали строиться. Однокомнатную, двухкомнатную квартиру. Но мы все равно жили в блоке. И с появлением третьего нам позвонили, сказали: приезжайте на распределение. Мы приехали, и нам как многодетным дали субсидию. То есть мы использовали материнский капитал. То есть это немаловажно.